ЮНЕСКО предлагает 8 Марта присоединиться к созданию в Википедии страниц об известных женщинах

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЕСКО организует в Международный женский день глобальный семинар, направленный на ликвидацию гендерного неравенства в цифровом пространстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

"Всего 17% биографий, опубликованных в Википедии, посвящены женщинам. ЮНЕСКО стремится сделать женщин более заметными в цифровом пространстве, организуя глобальный призыв к участию в семинаре Edit-a-thon. Задача мероприятия проста: по всему миру людям будет предложено создать, отредактировать или перевести новые страницы в Википедии, посвященные портретам женщин, которые сыграли ключевую роль или которые по-прежнему вносят вклад в сферы образования, науки, культуры и коммуникации", - пояснили организаторы.

Планируется, что в мероприятии непосредственно в штаб-квартире ЮНЕСКО примут участие около 130 волонтеров, в том числе студенты, журналисты, пенсионеры, представители гражданского общества и дипломаты. Семинар будет длиться с 13.30 до 18.00. Кроме того, для всех желающих присоединиться онлайн будет доступно руководство по работе со статьями, предоставленное командой Википедии.

Мероприятие организованно в партнерстве с Фондом Викимедиа при поддержке Канады, Исландии, Швеции, Европейского союза, Французского Национального аудиовизуального института и Фонда Коко Шанель. Кроме того, гендерное равенство будет пропагандироваться и декларироваться ЮНЕСКО еще серией событий и встреч, организованных по случаю Международного женского дня, - 7-9 марта.-0-