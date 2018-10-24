ЮНИСЕФ готов поддержать развитие механизмов медиации в Беларуси - Сарвар

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНИСЕФ готов поддержать развитие механизмов восстановительного правосудия, в том числе института медиации, в Беларуси, сообщил сегодня на заседании круглого стола "Белорусская школьная служба медиации: влияние на образовательный процесс и тенденции развития в Беларуси" представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, передает корреспондент БЕЛТА.

"Школьная медиация в Беларуси находится в стадии своего становления. Рады отметить, что в стране накоплен позитивный опыт внедрения этих механизмов в некоторых учреждениях образования. Медиация способствует интеграции подростков в общество, снижению стигматизации и реализации их потенциала, позволяет осмыслить и понять свое поведение", - отметил Рашед Мустафа Сарвар.

По его словам, то, что вопросы развития медиации рассматриваются на таком высоком уровне, с участием депутатов, представителей министерств и ведомств, общественных объединений, говорит о важности этого направления для Беларуси. "ЮНИСЕФ при сотрудничестве с правительством готов поддержать развитие механизмов восстановительного правосудия, в том числе и медиации", - сказал представитель Детского фонда ООН.

Сегодня на заседании обсуждались итоги реализации проекта "Школьная медиация", потенциал школьных служб медиации и проблемы развития эффективных инструментов воспитания и управления конфликтностью в образовательной среде. Своим опытом поделились медиаторы из минских школ и регионов, представители центра "Медиация и право".

Организаторами круглого стола выступают Министерство юстиции Беларуси, представительство Детского фонда Организации Объединенных Наций в Беларуси совместно с общественным объединением "Белорусский республиканский союз юристов" и учебно-практическим учреждением "Центр "Медиация и право".-0-