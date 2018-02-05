К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". БелКТА и НЭП

Крестьяне одного из сельсоветов Белоруссии покупают облигации Государственного займа. 1 февраля 1926 года

18 января 1924 года БелРОСТА было реорганизовано в Белорусское отделение Союзного коммерческого телеграфного агентства. Создание новой структуры - БелКТА - всецело отвечало потребностям объявленной советским руководством новой экономической политики (НЭПа).

Советское государство возрождало экономику, разрушенную в результате Первой мировой и Гражданской войн. Этой задаче помогало и БелКТА, штат которого состоял к 1927 году из 9 сотрудников центрального аппарата и 12 корреспондентов в регионах. Отделение издавало "Белорусский коммерческий бюллетень", в котором публиковались материалы по вопросам обслуживания населения, о заготовке сельхозпродукции, работе промышленной кооперации и транспорта, давалась информация о сделках на товарной бирже. Подписчиками бюллетеня было большинство торговых организаций БССР.

На строительстве железной дороги Орша-Лепель. 1925 год

Такие сообщения передавало агентство в печать:

1924 год. 11 апреля, Гомель: Газета - орудие борьбы с преступлениями. На губернском съезде работников юстиции губернский прокурор заявил, что работе прокуратуры активно помогала местная газета. За три месяца прокуратурой возбуждено по газетным разоблачениям 24 уголовных дела. Было проведено общее собрание рабкоров совместно с представителями прокуратуры.

15 апреля, Минск: Контроль над ценами. Для борьбы с повышением цен частными торговцами в Белоруссии организуются контрольные комиссии из рабочих и работниц.

16 апреля, Гомель: Кредитование демобилизованных. Губисполком поручил сельскохозяйственному банку выделить специальный фонд для кредитования демобилизованных красноармейцев.

20 мая, Минск: Борьба за рынки. На минских базарах государственными торговыми организациями открыты киоски, в которых происходит продажа крестьянских товаров приезжим крестьянам.

3 июня, Гомель: Поимка убийц советских работников. Пойманы четверо убийц начальника губернского розыска тов.Михайловского. Выяснилось, эти же бандиты убили учителя Тростнина. Пойманные в убийствах сознались и заявили, что Тростнина они убили потому, что он вел агитацию против бандитизма. Убийство Михайловского, присланного для расследования убийства Тростнина, было совершено для того, чтобы помешать следствию.

Механизированная посадка картофеля. 1928 год

23 июня, Минск: Виды на урожай. В связи с дождями посевы улучшились. Рожь оценивается в 2,6 балла, пшеница - в 2,5, овес - 2,7. В Слуцком уезде предвидится хороший урожай.

От частых градобитий пострадали посевы в Борисовском, Минском, Мозырском, Слуцком, Червенском, Полоцком и Могилевском уездах. На общее состояние урожая это, однако, не отразится.

В связи с улучшением видов на урожай цены на хлеб падают.

1925 год. 9 октября: 440 дел о растратах. По сведениям наркомюста Белоруссии, сейчас в производстве у следователей 440 дел о растратах на общую сумму в 250 тыс.руб. Большинство дел относится к кооперативным организациям. По распоряжению прокуратуры дела о растратах рассматриваются вне очереди и в срочном порядке.

Президиум I-го Всебелорусского съезда крестьянок и батрачек. 1 февраля 1924 года

1925 год. Из сообщений, опубликованных в газете "Известия".

8 октября, Минск: Лицом к деревне. Наркомзем Белоруссии постановил приступить к планомерной командировке крестьян за границу для изучения сельского хозяйства. Крестьяне будут посылаться на 3 месяца по одному от округа.

9 октября, Минск: Кавалерийский пробег. Для выяснения подвижности и выносливости красной конницы военное командование Западного округа организовало конный пробег Могилев - Смоленск - Могилев.

Пробег совершил кавалерийский эскадрон N-кой бригады в составе 77 лошадей, из которых 8 шло с упряжкой. Расстояние в 365 верст эскадрон покрыл в 80 часов. Весь путь пройден в 3 перехода. По словам военных специалистов, история еще не знает такого скорого передвижения конницы.

28 ноября, Минск: Открытие белорусской с.-х. академии. Сегодня в г.Горках (в Оршанском округе) открылась белорусская с.-х. академия. Академия организуется взамен работавших в Белоруссии двух с.-х. институтов: в Минске и Горках.

Вновь открываемая с.-х. академия будет центром с.-х. науки для всей Белоруссии и частично СССР. Академия располагает хорошими научными силами, в ней работают 134 научных работника, в том числе 34 профессора. Имеется 11 великолепно оборудованных лабораторий, 44 кабинета, 18 других вспомогательных учреждений, библиотека, насчитывающая 90 тысяч томов специальных книг. Академия будет работать в составе агрономического, лесного, мелиоративного, землеустроительного факультетов. Сейчас в академии 1250 студентов, из них 600 крестьян. 650 студентов получают стипендии. Помимо учебной работы, в академии будет широко поставлена научно-исследовательская работа. При академии организуются различные научные, в том числе краеведческие общества...

8 декабря, Минск: IX съезд компартии Белоруссии. Сегодня открылся IX съезд компартии Белоруссии...

С приветствием съезду выступили представители V всебелорусского съезда профсоюзов, витебских рабочих и др. От имени крестьян Стрешинского района съезд приветствовал крестьянин тов. Ступик, который преподнес съезду в подарок от крестьянства кусок домотканого сурового полотна и лыковые лапти с веревочными подошвами. "Наше крестьянство, - заявил тов. Ступик, - надеется на советскую власть, коммунистическую партию и ее помощь".

9 декабря, Минск: Крупное пожертвование крестьян на самолет. Прибывший в Минск приветствовать партийный съезд Белоруссии, беспартийный крестьянин Стрешинского района тов. Михай внес на постройку самолета имени компартии Белоруссии 500 рублей, лично им собранных среди крестьян.

Тов. Михай пролетел на одном из агитационных самолетов над всем Стрешинским районом, и этот полет произвел на него такое впечатление, что он немедленно взялся за сбор денег среди крестьян на постройку новых самолетов.

15 октября 1925 года в Беларуси начала работу широковещательная радиостанция РВ-10 имени Совнаркома БССР.

"У 6 гадзін 30 хвілін вечарам пачала свае перадачы з Мінска шырокавяшчальная радыестанцыя імя Саўнаркома БССР. На адкрыцці станцыі Старшыня Саўнаркома БССР І.А.Адамовіч выступіў з прамовай аб перавыбарах Саветаў, якія маюць адбыцца. Пасля гэтага адбыўся канцэрт. У Полацку, Віцебску і іншых гарадах чутнасць радыёперадач была добрая".

Для развития информационной службы республики это было значимое событие. По прошествии некоторого времени возможности широкоформатного вещания начали использовать для передачи информации региональным газетам. БЕЛТА достаточно долго пользовалась этим способом. В белорусских программах радиопередач на протяжении десятилетий можно было прочитать похожие строчки: "Па серадах и суботах перадачы, якія пачынаюцца ў 17 гадзін і 20 гадзін, займаюцца пад спецыяльныя матэрыялы для абласных і раенных газет Беларусі" ("Савецкая Беларусь", 20.02.1944).-0-