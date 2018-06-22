К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю": 22 июня ровно в четыре часа...

22 июня ровно в четыре часа...

Накануне Великой Отечественной войны БССР жила обычной мирной жизнью, о которой ежедневно сообщало Белорусское телеграфное агентство:

11 мая, Барановичи: Новые районные газеты. 9 мая в Клецке вышел первый номер районной газеты "Да новых перамог". В номере широко показан ход весенне-полевых работ, даны материалы о жизни города и района.

В ближайшие дни начнут выходить районные газеты в Воронове и Радуни.

16 мая, Гомель: Конструирование новой картофелесортировки. Выпускаемая сейчас заводом Гомсельмаш разборная картофелесортировка, экспонируемая на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, считается лучшей машиной. Но при сортировке свежевыкопанного картофеля она дает большой процент повреждения шкурки.

Конструкторский отдел завода работает сейчас над усовершенствованием картофелесортировки. На днях на заводе состоялась публичная защита и разбор схемы этой новой машины, спроектированной конструктором Юдицким. Оппонентом выступил начальник бюро конструирования новых сельскохозяйственных машин инженер тов. Фабрикант.

Инженерно-технические работники приняли активное участие в обсуждении схемы и принципов работы новой машины. Внесен ряд дополнений.

На Минском станкостроительном заводе имени К.Е. Ворошилова проходит испытание нового станка. 1941 год

16 мая, Пинск: Сложные операции в областной больнице. Митя К. родился глухонемым. У мальчика не было ушей.

В 6-летнем возрасте Митя был доставлен в пинскую областную специализированную больницу. Главный врач больницы Э.Прагер сделал мальчику ряд сложных костных и пластических операций. 7 месяцев продолжалось лечение. Митя стал слышать, приобрел дар речи.

Областная специализированная больница с глазным и ларингологическим отделениями создана при советской власти. За короткие сроки она завоевала авторитет далеко за пределами республики. На лечение в больницу приезжают из Барановичской, Брестской, Ровенской, Житомирской и других областей Белоруссии и Украины. С начала года здесь сделано 214 сложных операций уха, горла, носа и глаз.

22 июня 1941 года. Фото ТАСС

22 июня в четыре часа утра началась Великая Отечественная война. В 4.10 Западный и Прибалтийский особые округа доложили в Генеральный штаб РККА о начале боевых действий немецких войск.

Беларусь с первых часов войны стала местом ожесточенных сражений. Брест и крепость подверглись массированным бомбардировкам с воздуха и артиллеристскому обстрелу. Шквал артиллерийского огня обрушивался каждые 4 минуты на 100 м вглубь крепости. Согласно планам немецкого командования, ударные штурмовые группы врага должны были захватить укрепления к 12 часам 22 июня. Однако бои в крепости приняли ожесточенный, затяжной характер, которого враг никак не ожидал…

Немцы у Тереспольских ворот Брестской крепости. Июнь, 1941 года. Фоторепродукция БЕЛТА

22 июня в 12.00, когда бои в пограничных районах Беларуси были в самом разгаре, по радио было передано выступление народного комиссара иностранных дел СССР В.М.Молотова о начале войны.

23 июня 1941 года, на второй день войны, вышли все белорусские газеты, несмотря на то что для редакций понедельник - выходной день. В печати были помещены переданное через БЕЛТА сообщение cоветского правительства о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз, Указы Президиума Верховного Совета СССР о военном положении, которое вводилось в отдельных регионах, и о мобилизации военнообязанных граждан страны.

О том, как началась Великая Отечественная война для сотрудников БЕЛТА, читайте в материалах:

Последнее задание выполнить было невозможно...

Сквозь огненные версты