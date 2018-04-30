К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Да здравствует 1 Мая!

1 мая в Республике Беларусь отмечается Праздник труда. В советские времена он назывался "День международной солидарности трудящихся - Первое Мая". Праздник считался одним из самых главных. В этот день советские граждане, выражая солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, выходили на демонстрации. Под марши и политические лозунги, звучавшие из громкоговорителей, они проходили по центральным площадям городов и поселков, где с трибун их приветствовали руководители партии и представители власти.

В праздничных рядах демонстрантов. Минск, 1 мая 1981 года

В СССР задолго до праздника газеты печатали несколько полос первомайских лозунгов и призывов:

Да здравствует 1 Мая - День международной солидарности трудящихся, день единства и братства рабочих всех стран!

Выше знамя пролетарского интернационализма!

Пусть крепнет единство действий, боевая солидарность рабочего класса и трудящихся всех стран в борьбе за мир, национальную независимость, демократию и социализм! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1961 года)

Рабочие и работницы, инженеры и техники! Двигайте вперед новую технику, быстрее осваивайте производство новых машин, материалов и изделий! (Из первомайских лозунгов ЦК ВКП(б) 1941 года)

Физкультурники и спортсмены! Приумножайте славу советского спорта, настойчиво готовьтесь к Московской Олимпиаде-80! Физическую культуру - в повседневную жизнь советских людей! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года)

В праздничных колоннах демонстрантов. Минск, 1 мая 1988 года

И конечно, специально к 1 Мая советские граждане совершали трудовые подвиги и вступали в социалистическое соревнование, посвященное празднику. Вот как об этом в разные годы рассказывала БЕЛТА:

СОРЕВНОВАНИЕ НА ОСУШКЕ БОЛОТ

ВАСИЛЕВИЧИ. Включившись в предмайское социалистическое соревнование, многие колхозы района добились значительных успехов в осушении болот. Колхозники сельхозартели "Чырвоные Лукі", Чкаловского сельсовета, одни из первых в районе выполнили план мелиоративных работ. Ежедневно на осушку болот выходит 40 человек. Сверх плана уже осушено 50 гектаров. Большинство колхозников перевыполняет нормы выработки. Грабари Максим Вишняк, Исаак Шкирман, Иван Хмарун и другие выполняют нормы на 300 проц. Молодые колхозники Нина Кириленко, Прасковья Шкирман и Анастасия Юденко ежедневно выкапывают по 25 погонных метров канавы, при норме 10 метров.

На 85 проц. выполнили план осушки болот колхозы "Октябрь" и имени Буденного. Грабарь колхоза "14 октября" Антон Царик ежедневно выполняет норму на 350 проц.

Завершают выполнение плана по мелиорации колхозы "Золотое Дуброво", им. Сталина и др.

("Советская Белоруссия" 30 апреля 1941 года)

Навстречу 1 мая

МИНСК, 29 апреля. В кипучей жизни столицы Белоруссии явственно ощущается наступление праздника. Десятки художников и декораторов украсили центральные улицы и площади города многоцветными панно, плакатами и портретами руководителей партии и правительства. Вдоль фасадов общественных зданий, заводов и фабрик протянуты полотнища с призывами Центрального Комитета партии.

Главная тема праздничного оформления - новая пятилетка. Диаграммы рассказывают о величественных перспективах расцвета Советской Белоруссии. На центральной площади имени Ленина взоры минчан обращены к гигантскому портрету товарища Сталина, с чьим именем белорусский народ неразрывно связывает свою судьбу, жизнь и счастье.

На большинстве предприятий, в вузах и учреждениях прошли торжественные собрания. В столицу поступают все новые и новые вести о производственных подарках трудящихся республики к 1 мая. Досрочно завершили четырехмесячную программу витебские станкостроители. Брестские судоремонтники перекрыли апрельский план ремонта речных судов. Торфяники Михановичского массива на 60 процентов перевыполнили месячное задание по добыче торфа. Успешно справились с производственными заданиями десять крупнейших предприятий Минска.

Против здания правительства у памятника бессмертному Ленину воздвигнута трибуна. В день 1 мая мимо нее пройдут войска Минского гарнизона и колонны демонстрантов.

Вечером в городском парке взовьются в небо разноцветные огни фейерверков. Начнется массовое народное гулянье.

(Сообщение газеты "Известия" 30 апреля 1946 года)

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК

НОВОПОЛОЦК, 29 апреля. Хороший подарок Первому мая подготовил коллектив нефтеперерабатывающего завода. В канун праздника он вывел на рабочий режим новую технологическую установку гидроочистки, предназначенную для очистки дизельного топлива от серы.

Получено высококачественное дизельное топливо. По сравнению с аналогичной первой такой установкой ее мощность на 30 процентов выше. На ней также будут вырабатывать попутный продукт - сырье для получения серной кислоты.

Новая технологическая установка по существу является заводом-автоматом, где все процессы контролируются с помощью "умных приборов".

ЕСТЬ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ!

БОРИСОВ, 29 апреля. В канун международного праздника трудящихся - Первого мая замечательную трудовую победу одержал коллектив Борисовского фанеро-спичечного комбината. Здесь в построенном и введенном в эксплуатацию новом цехе получена первая партия новой для республики продукции - древесноволокнистые плиты.

Цех оснащен новейшим отечественным оборудованием, позволяющим полностью механизировать и автоматизировать все технологические процессы. Его мощность 5,5 миллиона квадратных метров древесноволокнистой плиты в год. Применение их в строительстве, в мебельном производстве заменит около 275 тысяч кубометров деловой древесины.

("Советская Белоруссия" 30 апреля 1968 года).-0-