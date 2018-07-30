К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Эксперименты в сельском хозяйстве, или Каучук из одуванчиков

В послевоенные годы стране пришлось восстанавливать не только города и заводы, но и поднимать сельское хозяйство, материальная база которого была практически уничтожена. Пятилетний план восстановления и развития белорусской экономики в сфере сельского хозяйства ставил задачу полностью восстановить довоенные посевные площади, поголовье скота и обеспечить дальнейшее развитие земледелия и животноводства.

Весенний сев. Март 1955 года

Корреспонденты БЕЛТА всегда уделяли большое внимание освещению жизни села, а потому частыми были их командировки в колхозы и совхозы БССР. Полные оптимизма заметки первого послевоенного десятилетия сохранили информацию о ходе полевых работ, развитии сельхозпредприятий, жизни колхозников, а также экспериментах в сельском хозяйстве республики.

Прессование кормов на Несвижском пункте "Заготсено". Июль 1952 года

1948 год.14 мая: 50 тысяч чаранкоў вінаграду

Некаторыя калгасы Хойніцкага раёна вырошчваюць вінаград, кавуны і дыні.

Вопытны садавод сельгасарцелі "Камунар" тав. Юшэнка ў гэтым годзе ўпершыню пасадзіў паўгектара чаранкоў вінаграду. Калгасы імя Дзяржынскага, "Чырвоны сцяг" і "КІМ" выпісалі 50 тысяч чаранкоў вінаграду з Мічурынска. Першыя гектары кавуноў і дынь пасадзілі калгасы "Чырвоны шлях", "Колас", "Трэцяя пяцігодка".

1952 год. 24 января, Гродно: Посевы цикория в молодых колхозах

В этом году колхозам Гродненской области предстоит посеять 800 гектаров цикория. Эта техническая культура будет выращиваться здесь впервые. Она относится к сложноцветным растениям. Листья достигают 70 сантиметров высоты и могут быть использованы для силосования. Корни имеют 40-50 сантиметров и весят по 500-600 граммов. В нем содержится большой процент полисахарида, который используется в пищевой промышленности.

Колхозы области отводят под посевы цикория богатые перегноем суглинистые средней вязкости супесчаные почвы, хорошо заправят их органическими и минеральными удобрениями. Посевы запланировано производить в сроки сева ранних яровых колосовых культур.

1952 год. 17 мая, Мозырь: Разведение дубового шелкопряда в колхозах Полесья

В начале текущей весны в область завезена из Украины значительная партия грены (личинок) дубового шелкопряда. Большая часть ее уже распространена в дубовых рощах Наровлянского района. Наличие в поймах реки Припяти и ее притоков большого количества порослевых участков дуба, а также богатые запасы ивы и тутовых деревьев позволяют многим сельхозпроизводителям Полесья широко внедрять в колхозное производство новую отрасль - шелководство.

Для ознакомления с новыми методами разведения тутового шелкопряда недавно группа колхозников и специалистов сельского хозяйства Полесья побывала у шелкопрядов Украины.

Тракторист Жлобинской лугомелиоративной станции вспахивает болотным плугом осушенный участок. Август 1951 года

Одним из экспериментов в сельском хозяйстве БССР было выращивание кок-сагыза. Не каждому современному читателю знакомо это слово. Кок-сагыз - каучуконосный одуванчик, родом он из Средней Азии. С начала 1930-х годов его повсеместно выращивали на полях СССР, чтобы удовлетворить потребность промышленности в сырье для производства резиновых изделий. Еще до войны в БССР на осушенных торфяниках стали появляться поля, засеянные кок-сагызом. Его выращивание было делом не только новым, но и непростым: корешки кок-сагыза мелкие, семена летучие, к тому же нужны постоянные прополки, чтобы отделить каучуконосы от их бесполезных местных собратьев. Тем не менее трудолюбивые и терпеливые белорусы выращивали его и даже лидировали в освоении этой культуры. А потому сообщения корреспондентов БЕЛТА о каучуководах газеты размещали едва ли не каждый день вплоть до середины 1950-х годов, когда кампания по выращиванию кок-сагыза сошла на нет.

1941 год. 28 мая, Гомель: Комсомольские хаты-лаборатории по кок-сагызу

В шести передовых колхозах области организованы комсомольские хаты-лаборатории по кок-сагызу. Для хат-лабораторий отведены земельные участки по 0,25-0,50 гектара. Заведующими выделены комсомольцы-активисты, прошедшие курсы агротехники кок-сагыза. В колхозе "Передовик", Чечерского района, заведующим выдвинут секретарь комсомольской организации тов. Дичанкина; в колхозе им. Сталина, Жлобинского района, - комсомолец тов. Литвинков, имеющий богатый опыт выращивания кок-сагыза.

К хатам-лабораториям прикреплены агрономы. На опытных участках сделаны посевы кок-сагыза. Хаты-лаборатории обеспечены всем необходимым инвентарем и специальной литературой.

1949 год. 13 августа, Стрешин: 33 килограмма семян кок-сагыза с гектара

На колхозных плантациях кок-сагыза идет массовый сбор семян. Богатый урожай снимает бригада каучуководов Ивана Чайданова из колхоза "12 год Кастрычніка" Новомарковского сельсовета. Здесь с каждого гектара снято по 33 килограмма семян кок-сагыза. Такой же урожай получают каучуководы колхозов "Чырвоная зара", "Коминтерн".

Фотоэтюд. В жаркий день. 1952 год

Жизнь села постепенно налаживалась, и, как сообщали СМИ, в начале 1950-х большинство белорусских крестьян жили примерно так:

1952 год. 2 января, Мозырь: Бюджет колхозной семьи

Из села Многоверхи Василевичского района в Киевскую контору "Посылторга" поступил заказ. Член сельхозартели имени Кирова Севастьян Маркович Алисейко просит выслать для него новый мотоцикл. Перед этим колхозник купил баян, патефон, швейную машинку.

Семья тов. Алисейко состоит из четырех человек. Вместе с женой Севастьян Маркович работает в колхозе. В минувшем году на трудодни семья получила 3,5 тысяч рублей, 1600 килограммов хлеба, сотни пудов картофеля и другие сельскохозяйственные продукты.

В новом благоустроенном доме, где живет тов. Алисейко, чисто и уютно. В каждой комнате ковры, хорошая мебель.

Вся семья колхозника учится. Жена - Софья Кирилловна является слушателем агрозоотехнических курсов. Севастьян Маркович посещает курсы механизаторов сельского хозяйства, двое детей учатся в школе. На книжных полках колхозника насчитывается свыше 200 томов политической, художественной и сельскохозяйственной литературы.-0-