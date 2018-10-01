К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Фотошкола ветеранов

По снимкам фотохроники БЕЛТА кадр за кадром можно составить историю Беларуси, причем каждый фотокор агентства вносит в общую картину свой вклад. Например, на снимках Петра Новаторова и Алексея Агафонова - важные политические фигуры, первый белорусский космонавт и лучшие спортсмены...

О настоящих мастерах фотодела Петре Новаторове и Алексее Агафонове в выпуске газеты "Тассовец" от 16 сентября 1981 года рассказали сотрудники БЕЛТА, которые трудились рядом с ними в 1980-е:

Своя ноша не тянет

- Когда на протяжении почти тридцати лет работаешь рядом с товарищем, то не замечаешь, что и он стареет. Да и стареет ли? По-прежнему Петр Новаторов энергичен, полон творческих замыслов, всегда в поездках. Вот только волосы "поблондинели", - рассказывает ответственный выпускающий Главной редакции фотоинформации Чеслав Мезин.

Да и не мудрено! Пришел солдат-фронтовик П.Новаторов в Фотохронику БелТА в трудном послевоенном сорок девятом. За плечами - бои. На груди - награды боевые. А он счастлив, что вернулся, наконец-то, в мирную, выстраданную жизнь и может целиться не через мушку автомата, а сквозь визир фотоаппарата.

Петр Новаторов

Завидую я ему. Наверное, это большое, ни с чем не сравнимое счастье после окопов и наступлений снимать обычную нашу мирную и счастливую советскую жизнь. О том, сколько интересных, незабываемых встреч было у Петра Михайловича, сможет рассказать только он. Мы, его коллеги и давнишние друзья, часто слушаем рассказы белтовского ветерана. И о его друзьях-партизанах и фронтовиках, и о всяких неожиданных и трогательных встречах на родной земле…

Когда вручали П.М.Новаторову на нашем общем празднике - 60-летии БЕЛТА - Почетную грамоту Президиума Верховного Совета республики, весь зал дружно, долго и тепло аплодировал ему.

А Петр Михайлович поулыбался смущенно, а наутро опять повесил репортерский, совсем не легкий, кофр на плечо и поехал к земледельцам. За новыми снимками.

Колхоз имени Чкалова. Уборка хлебов. 1973 год. Фото Петра Новаторова

Митинг, посвященный открытию мемориального комплекса "Хатынь". 1969 год. Фото Петра Новаторова

Пребывание в Минске кубинского лидера Фиделя Кастро.1972 год. Фото Петра Новаторова

В шахте рудника. Осмотр комбайна. 1973 год. Фото Петра Новаторова

Рядом с ветераном

- Вышло так, что когда я пришел работать в фотохронику БЕЛТА, - рассказывает мастер фотопроизводства Главной редакции фотоинформации Роман Краков, - мое рабочее место оказалось рядом с ветераном агентства Алексеем Алексеевичем Агафоновым.

Алексей Агафонов

Мне казалось, что я уже неплохо владею своей профессией. Да и что тут сложного: окунай в проявитель, потом в закрепитель - и снимок готов. Но сколько же профессиональных тонкостей постиг я за эти годы! И все благодаря Алексею Алексеевичу…

Сложной поначалу показалась мне работа на фототелеграфе. Но и тут на помощь пришел Алексей Алексеевич. Терпеливо обучал, наставлял. Теперь мы - ученик и учитель - работаем на равных.

Не только мне помог по-настоящему освоить профессию мастера фотопроизводства наш ветеран. Все молодые работники отдела так или иначе прошли его школу!..-0-

В 1973 году в СССР проводился обмен партийных документов. Партбилет №1 был выписан на имя Ленина. Подписал ленинский партийный билет генсек ЦК КПСС Л.И.Брежнев. 1 марта 1973 года. Фото Алексея Агафонова

Экипаж космического корабля "Союз-13" - командир корабля Петр Ильич Климук и борт-инженер Валентин Витальевич Лебедев - на занятиях в тренажере космического корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. 1973 год. Фото Алексея Агафонова

Чемпионки ХХ Олимпийских игр Т.Лазакович, О.Корбут, А.Кошель. 1972 год. Фото Алексея Агафонова