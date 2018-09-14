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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Главная библиотека страны

Общество 14.09.2018 | 11:00
Салют у Национальной библиотеки Беларуси. 2011 год
Салют у Национальной библиотеки Беларуси. 2011 год
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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15 сентября в Беларуси отмечается День библиотек. В республике сегодня действует более 2,6 тыс. библиотек с общим фондом 56 млн экземпляров. Возглавляет систему библиотек страны Национальная библиотека Беларуси. Она была основана в 1922 году при Белорусском государственном университете. В ноябре 1922-го ректор БГУ В.И.Пичета докладывал на 4-м съезде Советов: "Наша университетская библиотека превратилась в государственную, разрастаясь и превращаясь в культурный центр".

В 1926 году библиотека была реорганизована в Белорусскую государственную библиотеку, а в 1932-м, значительно увеличив фонды, обрела новое здание и название - Государственная библиотека БССР им. Ленина.

Здание библиотеки им.Ленина в Минске. 1963 год
Здание библиотеки им.Ленина в Минске. 1963 год

В 1930-е годы БССР стала первой советской республикой, в которой был введен многоуровневый порядок пересылки заказов по абонементу - от сельской до республиканской библиотеки. Так описывал библиотечные будни корреспондент БЕЛТА:

27 сентября 1935 года: В библиотеке им. Ленина

На Красноармейской улице расположено красивое здание Государственной библиотеки имени Ленина. Сотрудники отдела межбиблиотечного абонемента просматривают письма.

"Какие имеются лучшие художественные произведения Шиллера и произведения, имеющие мировое значение в литературе? Хочу изучить Шиллера. Как и с чего начать и какие нужно прочитать критические статьи по Шиллеру?" - спрашивает Коржуев из отдаленного Чериковского района. Коржуеву подбирается литература.

Учителю белыничской школы тов. Богомольцу отправлен второй том сочинений Беранже и сборник критических статей о Беранже.

Старобинскому сельскому учителю выслано пять книг, нужных ему для дипломной работы на тему: "Крестьянство в условиях капитализирующейся деревни - по произведениям Успенского".

Отосланы также книги в Бобруйск, Гомель, Костюковичи и Речицу.

Читальню библиотеки 27 сентября посетило 768 человек, 198 человек побывало в газетном отделе. За день выдана 1721 книга. Получено 408 новых книг.

В читальном зале библиотеки. 1937 год
В читальном зале библиотеки. 1937 год

На момент открытия в 1922 году фонды библиотеки насчитывали 60 тыс. экземпляров. На начало 1941-го они составляли более 2 млн томов. Библиотека занимала пятое место по объему фондов и четвертое по количеству книговыдач среди тридцати крупнейших библиотек СССР. В годы Великой Отечественной войны безвозвратно погибло и было вывезено 83% фондов библиотеки. После освобождения Минска Государственную библиотеку пришлось создавать практически заново.

Государственная библиотека БССР им. В.И.Ленина. 1972 год
Государственная библиотека БССР им. В.И.Ленина. 1972 год

В 1992 году, уже в суверенном государстве, она получила новое название - Национальная библиотека Беларуси. С течением времени фонды значительно увеличились, поэтому возникла необходимость строительства более масштабного и современного здания. В марте 2002 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О строительстве здания государственного учреждения "Национальная библиотека Беларуси".

Строительство библиотеки было объявлено важнейшей государственной и общенациональной стройкой. В ноябре 2002-го был заложен фундамент новой сокровищницы знаний. В 2006 году новое здание Национальной библиотеки Беларуси (НББ) распахнуло двери для читателей.

Работы на нулевом цикле строительства Национальной библиотеки. 2003 год
Работы на нулевом цикле строительства Национальной библиотеки. 2003 год

На строительстве здания Национальной библиотеки. 2004 год
На строительстве здания Национальной библиотеки. 2004 год

В завершающую стадию вступило строительство Национальной библиотеки. 2005 год
В завершающую стадию вступило строительство Национальной библиотеки. 2005 год

Новое здание Национальной библиотеки Беларуси в день открытия 16 июня 2006 года
Новое здание Национальной библиотеки Беларуси в день открытия 16 июня 2006 года

Открытие нового здания Национальной библиотеки Беларуси стало значимым событием в культурной жизни суверенной Беларуси.

16 июня 2006 года: Национальная библиотека - символ современной Беларуси и подарок потомкам. Национальная библиотека - символ современной Беларуси, памятник нынешнему поколению и подарок потомкам. Так обозначил суть этого объекта общенациональной значимости Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 июня на торжественной церемонии открытия библиотеки.

"Принимая решение об этой стройке, мы мечтали возвести здание, которое станет национальным символом нашей молодой независимой страны, нашей визитной карточкой, воплощением самых важных черт характера белорусского народа. Народа, который вошел в историю не как агрессор, захватчик и разрушитель, а как труженик и созидатель, давший миру целую плеяду духовных сподвижников, мыслителей, ученых и просветителей", - подчеркнул Президент.

Высокая миссия Беларуси - быть культурным центром славянства, источником добра и духовности в самом сердце Европы, там, где соединяется западная и восточная цивилизации. Эту миссию олицетворяет драгоценный алмаз знаний, который засверкал на главном проспекте столицы…

На открытии международной выставки "Франциск Скорина и его эпоха" в Национальной библиотеке Беларуси. 2017 год
На открытии международной выставки "Франциск Скорина и его эпоха" в Национальной библиотеке Беларуси. 2017 год

28 августа 2018 года в Национальной библиотеке Беларуси представили факсимильное издание первого "Букваря". Книга вышла в 1618 году на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье
28 августа 2018 года в Национальной библиотеке Беларуси представили факсимильное издание первого "Букваря". Книга вышла в 1618 году на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа в Евье

Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский и министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Беларуси Владимир Макей на торжественном мероприятии, посвященном 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка". 2018 год
Директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский и министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Беларуси Владимир Макей на торжественном мероприятии, посвященном 400-летию издания первого в мире "Букваря славянского языка". 2018 год

Сегодня в фондах библиотеки находится 15 млн экземпляров на 75 языках. Каждые 4 секунды в Национальной библиотеке Беларуси читателям выдается один документ.

Национальная библиотека - это не только богатейшее собрание книг, но и огромный мультифункциональный центр, где совместились высокие технологии, ультрасовременный дизайн и необычная архитектура. Это современный информационный, научно-исследовательский и социокультурный центр, гордость Беларуси.-0-

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