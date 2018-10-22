К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Информация от "A" до "Я"

Сегодня мы привыкли к тому, что ответ практически на любой вопрос можно получить в интернете. Однако еще совсем недавно за информацией о людях, датах, событиях, учреждениях, предприятиях и т.п. работники СМИ Беларуси обращались в справочную службу БЕЛТА, которая существует в агентстве более 50 лет. Журналисты, редакторы ежедневно звонили в агентство, порой с самыми неожиданными вопросами, и всегда получали оперативный ответ. О работе информационно-справочной службы БЕЛТА 5 сентября 1998 года рассказывала газета "7 дней":

В центральном офисе Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА) в Минске один из телефонов не умолкает весь рабочий день. Абоненты на другом конце провода задают самые разнообразные вопросы: о людях и датах, о событиях и названиях и даже уточняют строки из песен и стихов... И всегда оперативно получают точный и аргументированный ответ. Так работает уникальное и единственное в своем роде во всей республике подразделение - справочно-информационный отдел БЕЛТА. О некоторых подробностях деятельности этой службы рассказывает руководитель справочного отдела Татьяна Евпатова.

- Хочу уточнить, что справочная служба БЕЛТА существует больше трех десятилетий, - сказала Татьяна Васильевна. - И за это время создана уникальная база данных о Беларуси и в составе бывшего Союза, и в нынешнем статусе суверенного государства: о ее властных структурах, законодательстве, политике, экономике, культуре, науке. Мы знаем все и о государственном устройстве стран ближнего и дальнего зарубежья.

Но если раньше мы работали только с картотеками, то теперь справочный материал накапливается и в компьютерной базе, что значительно ускоряет поиск, - до одной-трех минут. Объем компьютерной базы информации составляет уже около тысячи документов. Причем отбор информации для компьютерной справки ведется по принципу "название учреждения - фамилия, имя, отчество - должность - телефон".

- А какую конкретно информацию уже можно получить с помощью электроники?

- Во-первых, все, что касается властных структур. Эта база данных так и называется "Власть" и включает в себя следующие разделы: "Национальное собрание", "Президент", "Администрация Президента", "Руководство Совета Министров", "Министерства", "Государственные комитеты", "Органы местной власти". Кроме того, компьютер даст массу других полезных сведений. Так, база "Экономика" подскажет точное название любого предприятия, банка, концерна, фамилию его руководителя. "Культура" даст сведения о театрах и музеях, фестивалях и ансамблях, памятниках и заповедниках. Названия международных и республиканских общественных организаций, праздники, в том числе и религиозные, награды, почетные звания и даже расшифровка наиболее используемых аббревиатур внесены в нашу компьютерную базу. Работа с ней ведется ежедневно: вносятся данные о назначениях и перемещениях, об изменении названий структур и т.д.

Книги издательства БЕЛТА

- Но "бумажный" вариант справки, иначе говоря, справочная литература все же остается?

- Не просто справочная литература, а собрание, и немалое, поистине уникальных справочников, публикаций из периодических изданий… Энциклопедий - от Большой советской до Белорусской 18-томной. Словарей - от полного издания энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона конца ХIХ века до толкового словаря Российской академии наук, отражающего языковые изменения конца ХХ века. Современный мир тоже богато представлен в этом собрании.

- Кто же может пользоваться всем этим богатством?

- В первую очередь журналисты БЕЛТА и все, кто вступил с нами в договорные отношения, работники средств массовой информации. Причем одни из них предпочитают электронный вариант справки. Другие получают информацию по телефону. Третьи приходят в отдел, чтобы полистать справочники и нужную им литературу. Кроме всего прочего, мы готовы подбирать информацию на любую заданную тему. К примеру, все, что появлялось в периодической печати о внешнеполитической деятельности белорусского государства, о направлениях его экономического сотрудничества с зарубежными странами, о приоритетах в экономике. Это может быть объемная справка и о "горячих" точках стран мира…-0-