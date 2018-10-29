К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Историограф БЕЛТА

В начале декабря 1918 года Германия начала выводить свои войска из оккупированных белорусских губерний. Буквально через неделю после того, как части Красной Армии вновь вошли в Минск, 23 декабря 1918 года здесь в доме 44 по Захарьевской улице (ныне проспект Независимости) открылось Белорусское отделение Российского телеграфного агентства при Всероссийском ЦИК.

С этой даты началась история БЕЛТА. Ее установил журналист, историк, ученый Александр Николаевича Михальченко. В качестве сотрудника БЕЛТА начинал он свою журналистскую биографию, истории агентства посвятил свою первую научную работу, а в 1993 году его исследование завершилось изданием книги "И стих, и эпос телеграфной строкой...". Его называют историографом БЕЛТА.

В 2001 году в интервью корреспонденту БЕЛТА Лидии Пересыпкиной Александр Михальченко рассказал об истории информационной службы Беларуси.

"История белорусского национального информационного агентства, считает исследователь, тесно связана с историей российских агентств, и ей от роду уже примерно полторы сотни лет. Он напомнил, что создание русских телеграфных агентств совпало по времени с распространением в империи самого телеграфа и что уже в 1853 году в России было три его линии. В Минскую губернию телеграф пришел в 1859 году. Именно новое средство связи дало толчок развитию телеграфных агентств, которые широко и, главное, быстро распространяли самые разнообразные новости. Во второй половине 19 века таких агентств в России было несколько.

Минск в начале XX века. Улица Захарьевская. 1916 год

Начало активной работы телеграфных агентств в Беларуси архивист связывает с деятельностью нового Российского Телеграфного Агентства, созданного в конце 1884 года. К 1902 году РТА имело своих агентов в 161 городе, в том числе Минске, Витебске... С конца 19 века и до начала 20-го агентства из частных коммерческих предприятий превращались в организации полуофициальные, а затем и официальные, важным становилось не только то, о чем пишется, но и как. От бесстрастных телеграмм до эмоционально окрашенных сообщений - такова эволюция продукции информагентств. В Санкт-Петербургском и других архивах бывшего Союза сохранилось немало таких сообщений из разных мест Беларуси. В их числе и "арестованная" цензурой телеграмма РТА от 24 октября 1905 года с подробностями о курловском расстреле в Минске.

В Минске по улице Юрьевской дом №2 в марте 1917 года размещался Минский Совет рабочих и солдатских депутатов. 1917 год

Но особенно урожайным на информационные агентства в Беларуси было начало уже минувшего, 20-го века, рассказал Александр Михальченко. В Минске имели своих корреспондентов Торгово-телеграфное и Санкт-Петербургское телеграфное агентства (СПА), причем второе из них имело государственный статус. От безымянных агентов постепенно пришли к корреспондентам, имена которых становились известными. Сохранились списки с фамилиями тех, кто работал и в столице, и в уездных городах. Короче говоря, подытожил собеседник, дореволюционные агентства подготовили почву для развития РОСТА, а затем и БЕЛТА. Школу агентства за прошедшие десятилетия прошли многие партийные, советские, государственные деятели, из этого коллектива вышли известные писатели и журналисты.

Именно работники агентства - корреспонденты, фотокоры, редакторы, телетайписты, а с появлением компьютеров - операторы и программисты делали и делают имя БЕЛТА...

Если собрать вместе продукцию информационного агентства, обычно разбросанную по многим изданиям, а именно так поступал архивист и исследователь Александр Михальченко, то из отдельных информаций вырисовывается целостная картина жизни государства в определенный период".-0-