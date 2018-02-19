К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Так начиналась фотохроника БЕЛТА

В середине 1939 года Совнарком БССР постановил создать в составе БЕЛТА редакцию фотохроники и фотогазеты. Для этого на баланс агентства были переданы помещения и производственные цеха бывшего Белорусского отделения треста "Союзфото". С этого момента БЕЛТА начало вести не только информационную, но и фотографическую летопись жизни в БССР.

27 июня 1939 года. Из постановления СНК БССР "О передаче производства фотогазеты из подчинения Мингорсовета в подчинение БЕЛТА".

"В целях концентрации всей работы по выпуску фотохроники, клише и фотогазеты в ведении одной организации, Совет Народных Комиссаров постановляет:

1) Передать Белорусскому Телеграфному Агентству (БЕЛТА) при СНК БССР производство фотохроники и клише, производство массовой печати /фотогазеты, портреты, открытки, фотоальбомы/, помещения и производственные цеха бывшего Белорусского отделения треста "Союзфото"…

2) Создать единую организацию "редакцию фотохроники и фотогазеты БелТА"..."

Фотокорреспонденты БЕЛТА запечатлели все важнейшие события в довоенной жизни страны, в том числе воссоединение Беларуси 1939 года, жизнь села, будни Белорусского особого военного округа, фоторепортажи из Академии наук БССР и Гомельского железнодорожного училища № 5, портреты белорусских лауреатов Сталинской премии, в том числе Янки Купалы, Кондрата Крапивы, народного артиста БССР Г.П.Глебова, композитора А.В.Богатырева. Выпускало агентство и тематические выпуски фотооткрыток, например, в 1941 году увидел свет выпуск "Беловежская пуща" из 24 фотографий.

Население села Гудевичи приветствует Красную Армию. "Ворота приветствия", построенные в честь Красной Армии в селе Гудевичи Гродненского повета. 1939 год

Старший лейтенант Красной Армии раздает газеты населению местечка Кнышев Белостокского уезда. 1939 год

Крестьянин-бедняк В.Макарович получает корову, конфискованную у помещика. 1939 год

С приходом в Западную Белоруссию Красной Армии население возвращается в родные места. 1939 год

Испытания в мастерских Академии наук БССР. Слесарь мастерских Н.Т.Ореховский, механик Е.М.Касаджиков и инженер Н.Я.Кадоч (один из конструкторов газогенераторной установки к трактору) на испытании первого опытного газогенераторного трактора, работающего на торфе. 1939 год

Группа белорусских писателей (в центре Я.Купала и Я.Колас) во время предвыборного собрания в городском театре. 1939 год

Под фото, опубликованными в республиканских газетах в последние предвоенные годы, стоят фамилии Лупейко, Темина, Халдея, Шаевича, Савина, Векера, Шишко, Хенина, Панькова.-0-