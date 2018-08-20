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К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Там, где рождается новость

Общество 20.08.2018 | 11:00
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" Новости темы К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
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В 1960-1970 годы БЕЛТА (в то время Телеграфное агентство Белорусской ССР при Совете Министров) имела статус официального информационного органа БССР и подчинялась как Совету Министров республики, так и ТАСС.

На 1 января 1965 года в структуру агентства входили секретариат, редакция республиканской информации, редакция союзной и иностранной информации,

фотохроника, пресс-бюро. Агентство имело свой узел связи. Принимали и передавали информацию 11 телеграфисток.

В 1971 году была создана редакция выпуска, где работали выпускающие редакторы, редакторы-стилисты, переводчики, корректоры. Возглавлял редакцию главный выпускающий. Он определял порядок и очередность передачи материалов газетам и радио, отбирал для перевода на белорусский язык сообщения, поступающие из ТАСС. Была предусмотрена в редакции выпуска и должность диктора. Он передавал по радио для районных газет вестник информации, подготовленный пресс-бюро, а в свободное от передач время исполнял обязанности корректора или выполнял другие задания главного выпускающего.

В середине 1970-х годов корреспондентская сеть БЕЛТА состояла из пяти корреспондентов редакций, семи собственных корреспондентов (в областях БССР и - до 1978 года - в Москве), четырех разъездных фотокорреспондентов и шести областных корреспондентов.

О работе БЕЛТА подробно рассказывает статья "Там, где рождается новость", опубликованная 24 февраля 1972 года в газете "Вечерний Минск":

Ежедневно, раскрывая газеты, мы читаем заметки, репортажи, знакомимся с фотографиями, подписанными кратко - БЕЛТА. Кто же он, этот вездесущий автор, успевающий побывать за день в цехе столичного предприятия и на митинге трудящихся, присутствовать при рождении нового рекорда горняков Солигорска и на торжественном вечере, посвященном юбилею выдающегося деятеля белорусской культуры? Чтобы познакомиться с ним, надо заглянуть в дом №18 по улице Карла Маркса.

…Дружный, ритмичный перестук телеграфных аппаратов. Они спешат, словно боясь опоздать вовремя донести свою драгоценную ношу, заглушают голоса и мелкой дробью врываются в раскрытую дверь. Мы находимся на узле связи Телеграфного агентства Белорусской ССР.

...С 8 утра до 22 часов вечера работают телетайпы агентства, принимая из Москвы информацию ТАСС, которое имеет своих корреспондентов почти в 100 странах мира.

Задача БЕЛТА - все эти сообщения своевременно распространить белорусским газетам, журналам, на телевидение и радио. На помощь приходят опять-таки телетайпы. Их пункты оборудованы во всех областных газетах, в Доме печати, Комитете по телевидению и радиовещанию, в здании редакций газет "Мінская праўда" и "Вечерний Минск". По сигналу из этого зала они могут включиться в любую минуту. И тогда летят новости в Гродно и Брест, Могилев и Витебск... Только в декабре прошлого года телетайпы БЕЛТА приняли и передали такое количество текста, что его хватило бы на 200-230 газетных полос.

Но распространение материалов ТАСС - это лишь одна сторона работы агентства. Не менее важным делом является организация и сбор материалов о жизни республики для местной печати, телевидения и радио, а также для союзного и зарубежного читателя. Этим занимаются редакции информации для ТАСС, республиканской информации, фотоинформации, пресс-бюро.

Каждое утро из редакции республиканской информаций идет служебная телеграмма во все республиканские и областные газеты, в которой сообщается, какие важнейшие материалы будут для них переданы в ближайшее время, указываются их названия, размер, время передачи. До 500 информаций в месяц самой различной тематики распространяет эта редакция. Готовят их отделы: общественно-политический, промышленный, сельскохозяйственный, культуры и быта. О новости нужно сообщить сегодня, потому что завтра она уже не будет новостью.

Как этого добиваются? Каждый сотрудник редакции связан с министерствами, ведомствами, советскими, партийными, профсоюзными и другими общественными организациями, предприятиями, колхозами, совхозами, учреждениями науки и культуры, учебными заведениями и т.д. Кроме того, во всех областных центрах находятся собственные корреспонденты агентства.

Вот и сейчас Минск вызывают Брест, Гродно, Могилев, Витебск. Стенографистка А.Маравина надевает наушники, включает диктофон и начинает прием информации. И так ежедневно. Ни дня без затишья.

У редакции пресс-бюро свои обязанности. Она обслуживает районные и областные газеты. Сельский труженик сегодня живет интересами всей страны, ее заботами, делами.

А вот сюда попадаешь, словно в другое царство. Огромные фотоувеличители, вращаются сушильные барабаны. На столе гора фотографий. Редакция фотоинформации. Девять фотокорреспондентов из всех уголков нашей республики присылают сюда негативы. Лаборанты А.Агафонов и М.Калан делают пробы, фотографии, которые затем появляются во многих изданиях, в том числе и зарубежных. Далеко за пределами республики снискали себе известность фотоснимки В.Лупейко, Н.Желудовича и других белорусских фотомастеров из БЕЛТА.

- Вы видели фототелеграф? Сейчас познакомимся. - А.Агафонов открывает обыкновенный шкаф. На его полках разместились два аппарата. Один для передачи, другой для приема. Алексей Алексеевич берет снимок, заправляет его в аппарат, включает кнопку. Медленно вращается валик, увлекая за собой фотоснимок.

- Вот так, 13 минут - и снимок в Москве, - поясняет собеседник. - Мы можем передавать фотографии в областные центры республики и даже в любую точку мира, где есть связь с Москвой. Принимаем и негативы, и позитивы. Если снимок нужен срочно, его можно переснять прямо на бумагу. Удобно и, главное, быстро.

… В одной из комнат у прессового станка "колдуют" Н.Ильючек и А.Затеев. Они делают пластмассовые клише, заставки, плакаты, карикатуры, которые потом будут разосланы районным газетам.

Каждый корреспондент агентства обязан также давать материалы для всесоюзного и зарубежного читателя. Телеграфное агентство Белорусской ССР - коллективный корреспондент ТАСС.

- Наша задача, - говорит заведующий редакцией информации для союзной и зарубежной прессы Н.Бутримович, - не пройти мимо интересного. А это дается не сразу. Нужен опыт, острый глаз, репортерское чутье и самое главное - постоянный поиск.

...Так вот он каков - этот автор. Большой коллектив редакторов, корреспондентов, фотожурналистов, переводчиков и стилистов... Он в курсе всех событий - больших и малых, он постоянно держит руку на пульсе нашей кипучей, стремительной жизни.-0-

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