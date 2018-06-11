К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Восстановление БССР в объективе БЕЛТА

О работе БЕЛТА в 1947 году в апрельском обзоре ТАСС читаем: "По-прежнему хорошо и целеустремленно работает Белорусское Телеграфное агентство. Правда, печатаемость его материалов несколько снизилась. Однако все 107 сообщений, принятых редакцией в апреле, дают достаточно полную картину того, какие интереснейшие процессы и явления происходят в возрождающемся народном хозяйстве республики, как изменяется облик ее городов и сел, что делается на стройках новой пятилетки. Выбор тем говорит о том, что белорусские товарищи стремятся охватить в своей информации все основные отрасли хозяйства республики (производство строительных материалов, торфодобыча, энергетическое хозяйство, деревообрабатывающая и спичечная промышленность, трикотажное и обувное производство, закладка новых садов, развитие птицеводства и т.д.). Расширяется не только круг тем, но и сама "география" информации. Мы имели сообщения из Мозыря, Бобруйска, Могилева, Пинска, Полоцка, Жлобина и других городов. В отличие от некоторых других агентств и отделений Белорусское агентство не ослабило освещение культурной жизни республики и за последнее время дало ряд интересных и важных сообщений: генеральный план восстановления древнерусского города Полоцка, новые парки Беларуси, Жлобин-город на Днепре, благоустройство городов республики, восстановление киностудии "Беларусьфильм". Оперативно и широко освещает агентство ход весеннего сева. Однако в сельскохозяйственной его информации явно не хватает живого и более яркого показа того, как в республике идет борьба за высокий урожай, как отстающие колхозы подтягиваются до уровня передовиков, как колхозы, совхозы и МТС республики внедряют последние достижения нашей агрономической науки".

Фронтовики на строительстве жилья. 1947 год

М. Лыньков, Я. Колас, К. Крапива, П. Ковалев, В. Борисенко, П. Глебка, М. Лужанин, П. Бровка и М. Танк в день 65-летия Якуба Коласа унего дома (справа налево). 1947 год

1 декабря 1948 года Совет Министров БССР постановил организовать в составе БЕЛТА пресс-бюро, тем же постановлением предписывалось восстановить существовавшую до войны фотохронику БЕЛТА. Решение правительства о воссоздании фотохроники было выполнено.

"В целях снабжения газет Белоруссии статьями квалифицированных авторов, а также фотоиллюстрациями о жизни и достижениях республики, Совет Министров Белорусской ССР постановляет: восстановить существовавшую до войны фотохронику БелТА, работающую на хозрасчете по договорам с газетами республики, возложив на нее отображение в фотоиллюстрациях достижений Белорусской ССР, изготовление и рассылку газетам пресс-клише и фотоснимков, выпуск специальных альбомов, фотогазет и т.д. для изб-читален, клубов, сельсоветов, Министерств и организаций... Утвердить производственный аппарат фотохроники и пресс-клише БелТА в 12 человек" (Из постановления Совета Министров БССР "Об организации пресс-бюро и фотохроники БелТА").

Строительство кузнечного цеха Минского тракторного завода. 1948 год

Восстановление Брестской областной больницы. 1948 год

Снабжение фотохроники БЕЛТА всем необходимым началось с 1949 года. Тогда же был определен месячный производственный план фотохроники. Для районных газет в месяц требовалось изготовить 10 цинковых клише для матриц 48 кв.см, по 10 портретов на цинке 80 кв.см, по два портрета Ленина и Сталина 221 кв.см и по 10 пластмассовых клише для 180 газет. Для 15 городских и отраслевых газет устанавливалась норма 20 цинковых клише, для 11 областных - по 40 клише и 3 фотонегатива. Республиканским газетам и журналам необходимо было предоставить 75 фотонегативов, 100 принятых негативов предназначались для фотохроники ТАСС.-0-