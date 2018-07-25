К 2021 году ожидание новоселья для многодетных семей не должно превышать года - Калинин

25 июля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. К 2021 году ожидание новоселья для многодетных семей не должно превышать года. О поставленной задаче заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня на республиканском семинаре в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году объемы строительства жилья для многодетных семей планируется увеличить не менее чем вдвое. Для этой категории нуждающихся должно быть построено более 7 тыс. квартир. "В течение 2019-2020 годов нужно ввести для многодетных семей жилье в таком объеме, чтобы на 2021 год в очереди остались только многодетные семьи, стоящие не более одного года. Сейчас это более трех лет, даже четыре-пять лет, - отметил вице-премьер. - Мы поставили перед облисполкомами задачу: до 1 августа внести предложения по выделению земельных участков, определить архитектурно и градостроительно дома и, самое главное, найти источники финансирования".

По статистике только 5% многодетных семей вступают в индивидуальное строительство. Поэтому для данной категории преимущественно будут строиться многоэтажные дома с соответствующей дворовой структурой.

Сегодня в Бресте проходит республиканский семинар "О состоянии и перспективах развития индивидуального жилищного строительства в Республике Беларусь". Участники посетили ряд кварталов индивидуальной жилой застройки. Во время пленарного заседания рассматриваются в том числе вопросы совершенствования законодательства в этой сфере.-0-