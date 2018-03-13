К ответственности по жалобам соседей в 2017 году привлечены более 5 тыс. человек

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За нарушения правил пользования жилыми помещениями к административной ответственности в 2017 году привлечены более 5 тыс. человек. Об этом сообщил судья Верховного суда Дмитрий Улога во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

По нарушениям правил пользования жилыми помещениями (ст.21.16 КоАП) в суды за 2017 год поступило более 8 тыс. дел. "Но реально нарушители были привлечены по 5 тыс. дел. По различным причинам остальные не понесли наказания, либо суд, исходя из презумпции невиновности, не нашел оснований для привлечения к ответственности, - рассказал Дмитрий Улога. - По опыту рассмотрения подобных дел можно сказать, что люди, которые хотят привлечь нарушителей к ответственности, всегда этого добиваются. Используют в том числе современные средства видео-, фото-, аудиофиксации. Если шумная вечеринка за стеной, то, скорее всего, есть соседи, которые тоже слышат это. Подойти к ним, спросить и убедиться, что они подтвердят это правоохранителям, тоже несложно. А существующая правовая база позволяет привлечь к ответственности в необходимых случаях и в дальнейшем переходить даже к более суровым мерам - вплоть до выселения". Судья также отметил, что решения суда по данным делам не очень часто обжалуют - в пределах 1%.

Дмитрий Улога пояснил, что если говорить о проблеме шумных соседей, то чаще всего в подобных случаях фигурируют три статьи административного кодекса. "Это ст.21.16 - нарушение правил пользования жилыми помещениями. Это и бытовой шум, как громкий ремонт, так и музыка. Но здесь можно разграничить при явном неуважении к обществу. То есть, если человеку неоднократно сделали замечание, но он не реагирует, можно сказать, что мы переходим к составу 17.1 КоАП - мелкое хулиганство, за которое предусмотрен и административный арест. Третья статья - это 9.1 КоАП, насилие в быту. Здесь, конечно, если соседи слышат, то не должны оставаться в стороне, они обязаны сообщить об этом", - сказал представитель Верховного суда.-0-

Все материалы круглого стола "Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?"