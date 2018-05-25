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Как действует любовь. В галерее "Арт Хаос" минского ТРЦ "Дана Молл" открыта благотворительная выставка "Любовь действует!"

Общество 25.05.2018 | 11:35

Под высокими сводами главного атриума столичного торгово-развлекательного центра "Дана Молл" вчера вечером было и многолюдно, и одновременно камерно, возвышенно, торжественно. Здесь витала любовь. Настоящая, неподдельная, почти евангельская - та любовь, которая действует. Именно так - "Любовь действует!" - и называется благотворительная выставка, официальное открытие которой состоялось в галерее "Арт Хаос".

В экспозиции представлены работы современных белорусских художников, которые активно поддержали эту красивую благотворительную акцию. Лейтмотив всего мероприятия заключается в том, что искусство может быть не только творческим актом мастера, но и социально ответственным поступком. Ведь средства, полученные от продажи представленных картин, будут направлены людям, нашим соотечественникам, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации.

Благотворительный проект вызвал большой интерес посетителей ТРЦ "Дана Молл"
Благотворительный проект вызвал большой интерес посетителей ТРЦ "Дана Молл"

Как сообщили организаторы, деньги будут переданы по двум адресам. Первый - это Благотворительный фонд в честь святого Иоаннна Русского, который поддерживает детей с психоневрологическими заболеваниями. А второй адрес - социально-благотворительное учреждение из Гродно "Центр Помощи Жизни", оказывающий паллиативную помощь людям с онкологическими заболеваниями.

Фонд в честь святого Иоанна Русского тесно сотрудничает с представителями церкви
Фонд в честь святого Иоанна Русского тесно сотрудничает с представителями церкви

В экспозиции - около 30 работ, и все из них в течение первых часов уже были проданы! Директор галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко объясняет этот факт тем, что проект изначально был ориентирован на конкретный результат - организаторам важно продать работы, чтобы выручить как можно больше средств на оказание помощи людям, которые в ней нуждаются. Поэтому о проекте было заранее рассказано в интернете, выпущены специальные буклеты, чтобы каждый мог познакомиться с представленными работами, забронировать их, а затем выкупить. Лилия Лукашенко искренне поблагодарила всех участников акции – людей с открытыми для любви сердцами: как меценатов, так и художников, подаривших свои работы. Дата закрытия экспозиции не определялась - ее назовут люди, у которых сердца открыты для помощи другим. "И ребята с особенностями психофизического развития, и больные онкологией на последних стадиях нуждаются в нашей помощи. Для них ощутима любая поддержка, и нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к этой акции", - говорит директор галереи.

Директор галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко
Директор галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко

Название проекта, по признанию организаторов, было разработано с перспективой на будущее. В "Арт Хаосе" подобные акции планируют сделать традиционными. Директор художественной галереи Лилия Лукашенко убеждена, что благотворительная деятельность в стране с помощью подобных культурных проектов может выйти на новый уровень, сделать любовь по-настоящему действенной. "Ведь просто художественные выставки - это, конечно, хорошо и интересно. Но посредством искусства хочется достучаться до сердец людей. Чтобы картина, которую они здесь приобретут, стала особым звоночком-колокольчиком, напоминающим: всегда есть люди, которым нужна эта помощь", - сказала Лилия Лукашенко.

В одном из залов галереи выставлена коллекция работ Романа Короткина, художника, которого в 2011 году онкология вырвала из жизни. В этом году мастеру исполнилось бы только 50 лет… Средства, вырученные от продажи его картин, традиционно будут направлены на оказание паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Картины художника Романа Короткина – особая часть экспозиции
Картины художника Романа Короткина – особая часть экспозиции

Именно деятельная сторона любви, любовь как поступок - такова главная цель проекта. Куратор выставки искусствовед Надежда Короткина, вдова художника, рассказывает, что у организаторов есть огромное желание помочь тем, кому гораздо сложнее, чем остальным. Авторы представленных работ активно откликнулись на столь красивую и человечную инициативу. Звонки с предложениями картин от художников продолжают поступать даже сейчас, когда экспозиция сформирована и представлена публике!

Надежда Короткина говорит, что видит этот проект очень оптимистичным. Оказать помощь, отправив ее по конкретному адресу, состоятельные люди могут себе позволить. Но в данном случае благотворители мотивированы еще и на приобретение произведений искусства! "В нашем случае меценат вливается в культурный процесс, в котором все объединяются общей целью - и художники, которые поучаствовали в чем-то большем, чем выставка, и те люди, которые пожертвовали деньги… И в этом есть красота, какая-то безграничная любовь, которая и внушает оптимизм. Веру в то, что люди, попавшие в тяжелые ситуации, помощь обязательно получат. Если бы все, кому тяжело, знали, сколько людей им хотят помочь, жить им было бы намного легче!" - убеждена Надежда Короткина.

Куратор выставки искусствовед Надежда Короткина
Куратор выставки искусствовед Надежда Короткина

На очень личный вопрос, понравилась ли бы ее супругу идея такого проекта, Надежда ответила: "Я знаю, что он сейчас чувствует. Любой художник мечтает об успехе, мечтает быть востребованным, мечтает, чтобы его работы попадали в хорошие руки. Я думаю, что мой муж при жизни и предполагать не мог, какой красивой получится его личная творческая история. И считаю, что сегодняшнее событие - это продолжение его творческого пути. Только уже в вечности. И для меня это не мистика, а абсолютная реальность".

Правду говорят: благое дело одухотворяет и преображает. Лицо Олега Коваленко, директора Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского, молодого еще совсем парня, буквально светится изнутри. "Все усилия, которые совершает человек, приносят плоды. Каждый человек в обществе, делающий даже самое маленькое усилие, делает часть большого общего дела. Ребята с психофизическими отклонениями, с которыми мы связали свою жизнь, находятся в особых условиях. И мы верим, что наши общие усилия смогут изменить их жизнь. А изменяя ее, мы меняем и собственную! Наполняя их жизнь смыслом и радостью, мы наполняем этими же чувствами и собственное существование", - считает Олег Коваленко.

Директор Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского Олег Коваленко
Директор Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского Олег Коваленко

Руководители благотворительных организаций отмечают, что интерес в обществе к благотворительности растет. И очень важно, что идеи помощи другим людям распространяются среди молодых людей, студентов, которые активно предлагают свое участие в судьбе тех, кто проживает в интернатах и угасает в хосписах.

Олег Горбачев, директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" из Гродно, говорит, что не сможет словами передать ту боль, которую испытывает человек в термальной стадии онкологического заболевания. "И в последние минуты своей жизни он имеет право на избавление от этой боли, на то, чтобы провести это время счастливо и светло. К сожалению, такие лекарственные препараты стоят больших денег, и поэтому любая помощь для людей с онкозаболеваниями бесценна", - говорит Олег Горбачев.

Директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" Олег Горбачев
Директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" Олег Горбачев

На открытии выставки "Любовь действует!" выступили самодеятельные коллективы тех самых "насельников" интернатов - людей с психофизическими отклонениями. Разных возрастов, разных поколений, они душевно пели, от души потанцевали и даже сыграли сценку из спектакля "Маленький принц" - постарались актеры театра "Радость" под руководством актера драматического театра им. М.Горького Александра Ждановича. Это было искренне и трогательно. Честно - как на утреннике в детском саду. И ведь сравнение, пожалуй, не случайно - их души остаются чистыми и наивными даже годы спустя…

Помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко пришел на открытие выставки со своими детьми - проектом, который организовала их мама, можно гордиться!
Помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко пришел на открытие выставки со своими детьми - проектом, который организовала их мама, можно гордиться!

Концерт ансамбля "Веселые ребята" и сценки из спектакля, который представили актеры театра "Радость"
Концерт ансамбля "Веселые ребята" и сценки из спектакля, который представили актеры театра "Радость"

Помощь – это не только денежные средства, но и понимание и сочувствие
Помощь – это не только денежные средства, но и понимание и сочувствие

А наши души становятся чуть светлее - благодаря таким акциям, которую организовали в галерее "Арт Хаос". Любовь - это очень действенное чувство!

Не забудьте, загляните сюда: галерея "Арт Хаос" работает для посетителей без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: г. Минск, ТРЦ "Дана Молл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.

Художественная галерея салон "Арт Хаос" предоставляет безграничные возможности как для признанных мастеров холста, так и для молодых художников
Художественная галерея салон "Арт Хаос" предоставляет безграничные возможности как для признанных мастеров холста, так и для молодых художников

Подробную информацию можно узнать по телефону: +375 33 353 85 77 и на сайте - arthaos.com.

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благотворительность, выставка, Минск
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