Как действует любовь. В галерее "Арт Хаос" минского ТРЦ "Дана Молл" открыта благотворительная выставка "Любовь действует!"

Под высокими сводами главного атриума столичного торгово-развлекательного центра "Дана Молл" вчера вечером было и многолюдно, и одновременно камерно, возвышенно, торжественно. Здесь витала любовь. Настоящая, неподдельная, почти евангельская - та любовь, которая действует. Именно так - "Любовь действует!" - и называется благотворительная выставка, официальное открытие которой состоялось в галерее "Арт Хаос".

В экспозиции представлены работы современных белорусских художников, которые активно поддержали эту красивую благотворительную акцию. Лейтмотив всего мероприятия заключается в том, что искусство может быть не только творческим актом мастера, но и социально ответственным поступком. Ведь средства, полученные от продажи представленных картин, будут направлены людям, нашим соотечественникам, которые оказались в очень сложной жизненной ситуации.

Благотворительный проект вызвал большой интерес посетителей ТРЦ "Дана Молл"

Как сообщили организаторы, деньги будут переданы по двум адресам. Первый - это Благотворительный фонд в честь святого Иоаннна Русского, который поддерживает детей с психоневрологическими заболеваниями. А второй адрес - социально-благотворительное учреждение из Гродно "Центр Помощи Жизни", оказывающий паллиативную помощь людям с онкологическими заболеваниями.

Фонд в честь святого Иоанна Русского тесно сотрудничает с представителями церкви

В экспозиции - около 30 работ, и все из них в течение первых часов уже были проданы! Директор галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко объясняет этот факт тем, что проект изначально был ориентирован на конкретный результат - организаторам важно продать работы, чтобы выручить как можно больше средств на оказание помощи людям, которые в ней нуждаются. Поэтому о проекте было заранее рассказано в интернете, выпущены специальные буклеты, чтобы каждый мог познакомиться с представленными работами, забронировать их, а затем выкупить. Лилия Лукашенко искренне поблагодарила всех участников акции – людей с открытыми для любви сердцами: как меценатов, так и художников, подаривших свои работы. Дата закрытия экспозиции не определялась - ее назовут люди, у которых сердца открыты для помощи другим. "И ребята с особенностями психофизического развития, и больные онкологией на последних стадиях нуждаются в нашей помощи. Для них ощутима любая поддержка, и нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей могли приобщиться к этой акции", - говорит директор галереи.

Директор галереи "Арт Хаос" Лилия Лукашенко

Название проекта, по признанию организаторов, было разработано с перспективой на будущее. В "Арт Хаосе" подобные акции планируют сделать традиционными. Директор художественной галереи Лилия Лукашенко убеждена, что благотворительная деятельность в стране с помощью подобных культурных проектов может выйти на новый уровень, сделать любовь по-настоящему действенной. "Ведь просто художественные выставки - это, конечно, хорошо и интересно. Но посредством искусства хочется достучаться до сердец людей. Чтобы картина, которую они здесь приобретут, стала особым звоночком-колокольчиком, напоминающим: всегда есть люди, которым нужна эта помощь", - сказала Лилия Лукашенко.

В одном из залов галереи выставлена коллекция работ Романа Короткина, художника, которого в 2011 году онкология вырвала из жизни. В этом году мастеру исполнилось бы только 50 лет… Средства, вырученные от продажи его картин, традиционно будут направлены на оказание паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Картины художника Романа Короткина – особая часть экспозиции

Именно деятельная сторона любви, любовь как поступок - такова главная цель проекта. Куратор выставки искусствовед Надежда Короткина, вдова художника, рассказывает, что у организаторов есть огромное желание помочь тем, кому гораздо сложнее, чем остальным. Авторы представленных работ активно откликнулись на столь красивую и человечную инициативу. Звонки с предложениями картин от художников продолжают поступать даже сейчас, когда экспозиция сформирована и представлена публике!

Надежда Короткина говорит, что видит этот проект очень оптимистичным. Оказать помощь, отправив ее по конкретному адресу, состоятельные люди могут себе позволить. Но в данном случае благотворители мотивированы еще и на приобретение произведений искусства! "В нашем случае меценат вливается в культурный процесс, в котором все объединяются общей целью - и художники, которые поучаствовали в чем-то большем, чем выставка, и те люди, которые пожертвовали деньги… И в этом есть красота, какая-то безграничная любовь, которая и внушает оптимизм. Веру в то, что люди, попавшие в тяжелые ситуации, помощь обязательно получат. Если бы все, кому тяжело, знали, сколько людей им хотят помочь, жить им было бы намного легче!" - убеждена Надежда Короткина.

Куратор выставки искусствовед Надежда Короткина

На очень личный вопрос, понравилась ли бы ее супругу идея такого проекта, Надежда ответила: "Я знаю, что он сейчас чувствует. Любой художник мечтает об успехе, мечтает быть востребованным, мечтает, чтобы его работы попадали в хорошие руки. Я думаю, что мой муж при жизни и предполагать не мог, какой красивой получится его личная творческая история. И считаю, что сегодняшнее событие - это продолжение его творческого пути. Только уже в вечности. И для меня это не мистика, а абсолютная реальность".

Правду говорят: благое дело одухотворяет и преображает. Лицо Олега Коваленко, директора Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского, молодого еще совсем парня, буквально светится изнутри. "Все усилия, которые совершает человек, приносят плоды. Каждый человек в обществе, делающий даже самое маленькое усилие, делает часть большого общего дела. Ребята с психофизическими отклонениями, с которыми мы связали свою жизнь, находятся в особых условиях. И мы верим, что наши общие усилия смогут изменить их жизнь. А изменяя ее, мы меняем и собственную! Наполняя их жизнь смыслом и радостью, мы наполняем этими же чувствами и собственное существование", - считает Олег Коваленко.

Директор Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского Олег Коваленко

Руководители благотворительных организаций отмечают, что интерес в обществе к благотворительности растет. И очень важно, что идеи помощи другим людям распространяются среди молодых людей, студентов, которые активно предлагают свое участие в судьбе тех, кто проживает в интернатах и угасает в хосписах.

Олег Горбачев, директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" из Гродно, говорит, что не сможет словами передать ту боль, которую испытывает человек в термальной стадии онкологического заболевания. "И в последние минуты своей жизни он имеет право на избавление от этой боли, на то, чтобы провести это время счастливо и светло. К сожалению, такие лекарственные препараты стоят больших денег, и поэтому любая помощь для людей с онкозаболеваниями бесценна", - говорит Олег Горбачев.

Директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" Олег Горбачев

На открытии выставки "Любовь действует!" выступили самодеятельные коллективы тех самых "насельников" интернатов - людей с психофизическими отклонениями. Разных возрастов, разных поколений, они душевно пели, от души потанцевали и даже сыграли сценку из спектакля "Маленький принц" - постарались актеры театра "Радость" под руководством актера драматического театра им. М.Горького Александра Ждановича. Это было искренне и трогательно. Честно - как на утреннике в детском саду. И ведь сравнение, пожалуй, не случайно - их души остаются чистыми и наивными даже годы спустя…

Помощник Президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко пришел на открытие выставки со своими детьми - проектом, который организовала их мама, можно гордиться!

Концерт ансамбля "Веселые ребята" и сценки из спектакля, который представили актеры театра "Радость"

Помощь – это не только денежные средства, но и понимание и сочувствие

А наши души становятся чуть светлее - благодаря таким акциям, которую организовали в галерее "Арт Хаос". Любовь - это очень действенное чувство!

Не забудьте, загляните сюда: галерея "Арт Хаос" работает для посетителей без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: г. Минск, ТРЦ "Дана Молл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.

Художественная галерея салон "Арт Хаос" предоставляет безграничные возможности как для признанных мастеров холста, так и для молодых художников