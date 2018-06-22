Как смотреть чемпионат мира по футболу-2018 за городом?

Самое громкое спортивное событие года - чемпионат мира по футболу-2018 - в разгаре. А вместе с ним и дачный сезон. Именно сейчас у дачников как никогда остро стоит вопрос: как смотреть матчи, если на даче нет телевизора или за городом попросту не тянет спутниковое ТВ?

Телевидение в кармане

Почти у каждого белоруса есть смартфон и мобильный интернет. Современное цифровое телевидение VOKA позволяет смотреть телеканалы на любом девайсе - начиная от смартфона, заканчивая планшетом, ноутбуком или телевизором. Достаточно иметь sim-карту любого белорусского оператора и мобильный интернет. Все просто - находите VOKA в маркете приложений и устанавливаете его на телефон (приложение доступно и на Android, и на iOS). Простая авторизация по номеру телефона - и трансляции матчей доступны у вас в смартфоне, где бы вы ни находились: на даче, в командировке или в дороге.

Как смотреть матчи?

Все матчи чемпионата мира по футболу-2018 на VOKA вещает телеканал "Беларусь 5". Некоторые матчи транслируются на "Беларусь 2".

Специально для удобства болельщиков на VOKA был создан раздел "Футбол 2018" , где собраны актуальные футбольные обзоры, онлайн-трансляции, архивы прошедших игр, а также расписание матчей и турнирная таблица. Лучшие матчи группового этапа можно найти внизу раздела. Таким образом, на VOKA можно с комфортом посмотреть все 64 матча Кубка мира ФИФА.

Цена вопроса

Чтобы смотреть телеканалы, нужно быть подписчиком пакета VOKA ТВ . Первые 7 дней услугой можно пользоваться бесплатно. Затем стоимость составляет всего 6,9 рубля на 30 дней или 0,46 рубля на сутки. Таким образом, вы можете подключить услугу сразу на месяц или активировать ее только в день матча.

Помимо телеканалов "Беларусь 5" и "Беларусь 2", в пакете VOKA ТВ представлено более 90 телеканалов различных жанров: развлекательные, научно-популярные, детские, фильмовые. Любители спорта также по достоинству оценят телеканалы "Наш Футбол", "Телеканал КХЛ", "Сетанта Спорт", "Сетанта Спорт + HD", Viasat Sport, "Евроспорт 1" и "Русский экстрим".

А что с трафиком?

Абоненты velcom не платят за трафик в VOKA. Обладатели безлимитного мобильного интернета тоже. Таким образом, смотреть футбол на смартфоне можно везде, где есть мобильная сеть.