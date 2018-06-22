Как смотреть чемпионат мира по футболу-2018 за городом?

Самое громкое спортивное событие года - чемпионат мира по футболу-2018 - в разгаре. А вместе с ним и дачный сезон. Именно сейчас у дачников как никогда остро стоит вопрос: как смотреть матчи, если на даче нет телевизора или за городом попросту не тянет спутниковое ТВ?
Телевидение в кармане
Почти у каждого белоруса есть смартфон и мобильный интернет. Современное цифровое телевидение
Как смотреть матчи?
Все матчи чемпионата мира по футболу-2018 на VOKA вещает телеканал "Беларусь 5". Некоторые матчи транслируются на "Беларусь 2".
Специально для удобства болельщиков на VOKA был создан раздел
Цена вопроса
Чтобы смотреть телеканалы, нужно быть подписчиком пакета
Помимо телеканалов "Беларусь 5" и "Беларусь 2", в пакете VOKA ТВ представлено более 90 телеканалов различных жанров: развлекательные, научно-популярные, детские, фильмовые. Любители спорта также по достоинству оценят телеканалы "Наш Футбол", "Телеканал КХЛ", "Сетанта Спорт", "Сетанта Спорт + HD", Viasat Sport, "Евроспорт 1" и "Русский экстрим".
А что с трафиком?
Абоненты velcom не платят за трафик в VOKA. Обладатели безлимитного мобильного интернета тоже. Таким образом, смотреть футбол на смартфоне можно везде, где есть мобильная сеть.
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