Карлюкевич: изменения в закон о СМИ востребованы белорусским обществом

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в закон о СМИ востребованы белорусским обществом. Об этом заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич в интервью каналу СТВ, сообщает БЕЛТА.

Министр обратил внимание, что общественность неоднократно высказывалась по поводу противоправного характера множества информационных сообщений, размещенных в интернете. "Граждане нашей страны, оказавшись в роли подопытных кроликов, высказывают свою оценку, вносят свои предложения, требуют ограничить доступ, закрыть тот или иной ресурс", - отметил Александр Карлюкевич.

Говоря о значимости изменений, руководитель Мининформа подчеркнул, что они призваны "все принести в законодательный порядок и призвать общество, которое не может без интернета, просто быть цивилизованным".

Обновленный закон предусматривает, что к сетевым изданиям будут относиться интернет-ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации. Они будут находиться в равных условиях с традиционными СМИ: пользоваться теми же правами и выполнять те же обязанности, нести не только социальную, но и правовую ответственность за размещаемую информацию. "Просто все будут работать в одинаковых условиях", - пояснил министр. Владелец такого ресурса сможет нанимать на работу журналистов, которые получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ.

Александр Карлюкевич прокомментировал и такую новацию как идентификация пользователей, размещающих информацию на интернет-ресурсах. Комментаторов будут там знать, что называется по имени, фамилии и паспорту, но это не значит, что личные данные людей попадут в открытый доступ. Они продолжат размещать свои материалы под псевдонимом в сети.

Руководитель Мининформа добавил, что аналогичные и даже более жесткие законодательные нормы действуют в зарубежных странах. В Беларуси же разработка такого законопроекта ко всему станет еще одним шагом к унификации национального права с законодательством ЕАЭС.-0-