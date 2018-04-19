Карлюкевич: нет ничего страшного в возможном уходе не желающих соблюдать закон комментаторов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возможном уходе не желающих соблюдать законодательство комментаторов на другие площадки нет ничего страшного. Такое мнение сегодня высказал министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, отвечая на вопросы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Карлюкевич напомнил, что идентификация есть на многих сайтах, и такая практика не вызывает возмущения интернет-пользователей. Министр также не выразил опасений по поводу возможного перехода части комментаторов с белорусских площадок на зарубежные. "Если те участники, которые априори не будут соблюдать законодательство, будут уходить в какое-то другое пространство, недоступное нашим потребителям, то я не вижу в этом ничего страшного", - сказал он.

В качестве одного из способов идентификации пользователей министр назвал СМС. Он также не исключил, что будет использоваться какой-либо другой метод. "Здесь будет нужен еще какой-то документ, который проговорит вопрос идентификации", - считает Александр Карлюкевич.

Изменения в закон о СМИ были прияты сегодня депутатами в первом чтении. Как сообщалось, в законопроекте предусмотрены важные новшества, которые помогут повысить уровень защищенности от негативного влияния интернета. В частности, отдельно прописан запрет на распространение информации, которая пропагандирует самоубийство, побуждает к нему. Немалая часть новшеств посвящена защите детей и незаконного распространения их личных данных. Что касается предлагаемой идентификации пользователей интернет-ресурсов, то она позволит защитить владельцев сетевых изданий, рискующих быть привлеченным к ответственности за размещение на их страницах клеветы или другой противозаконной информации. Кроме того, в документе учтены их требования приравнять сотрудников таких ресурсов к журналистам традиционных СМИ. К сетевым изданиям, согласно законопроекту, будут относиться интернет-ресурсы, прошедшие добровольную государственную регистрацию в Министерстве информации. Владелец сможет нанимать на работу журналистов, которые получат те же права, что и сотрудники традиционных СМИ. Нет и ограничений на работу сайтов и порталов, которые не пожелают регистрироваться. Но в этом случае статусом СМИ они обладать не смогут, а их сотрудники, соответственно, не будут являться журналистами.-0-