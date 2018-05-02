2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич обсудил с представителями китайских СМИ совместные проекты в области массмедиа, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Руководитель ведомства пообщался сегодня с китайскими журналистами, которые совершают пресс-тур по Беларуси с 29 апреля по 4 мая.

Александр Карлюкевич поделился с участниками пресс-тура информацией о реализуемых и планируемых белорусско-китайских проектах в области массмедиа и пригласил китайских гостей принять участие в XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая проходит в Минске с 3 по 5 мая.

В мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, представители Министерства информации, МИД, Национального пресс-центра.

Журналисты из Китая посетили известные достопримечательности Беларуси, побывали в Беловежской пуще, Брестской крепости и Мирском замке.

Китайские журналисты сегодня побывали в Солигорском районе, узнали об истории и развитии солигорской земли. После небольшой экскурсии по городу китайские журналисты посетили Республиканскую больницу спелеолечения. У гостей была возможность спуститься в шахту ОАО "Беларуськалий" и увидеть, в каких условиях проходит уникальное в своем роде лечение.

В программе пресс-тура посещение Национального художественного музея и Большого театра оперы и балеты, промышленных предприятий.-0-