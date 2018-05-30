Карпенко пожелал выпускникам выдержать экзамены школы жизни

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные выпускники нацелены на успешное будущее и готовятся к нему со всей ответственностью. Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко на республиканском празднике "Последний звонок" в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня последний звонок прозвучал по всей стране почти для 58 тыс. выпускников 11-х классов. Впереди у них итоговая аттестация, вступительная кампания, - сказал Игорь Карпенко. - Думаю, что ребята сейчас определились с направлением, знают, куда будут поступать и понимают всю степень ответственности и серьезность испытаний. Понятно, что этот "Последний звонок" - символический праздник, он не должен отвлекать от цели и пути, которые каждый для себя избрал. Хочу пожелать им успехов. Жизненная школа еще принесет немало испытаний и экзаменов. Мне бы хотелось, чтобы они их с достоинством выдержали, как и подобает настоящем гражданам и профессионалам".

Последний звонок для выпускников прозвенел сегодня в школах Беларуси В Минске последний звонок прозвенел более чем для 10 тыс. одиннадцатиклассников. Торжественные мероприятия с 10.00 до 11.00 прошли во всех школах.

Впервые в Минске организован республиканский праздник "Последний звонок". На него приглашены выпускники 11-х классов Минска и учащиеся из регионов - по 100 лучших выпускников со всех областей. Из Минской области прибыли 600 ребят.

"Всего праздник в "Минск-Арене" собрал более 10 тыс. ребят, - уточнил Игорь Карпенко. - В прошлом году мы сделали пробную попытку провести республиканский последний звонок посредством государственно-частного партнерства. Учли все моменты и в этот раз организовали праздник своими силами: с участием министерств культуры, образования, Минского городского исполнительного комитета, регионов".

На торжественной части праздника награждаются лучшие выпускники страны этого учебного года, а также педагоги, директора школ. "Это символичные звания, потому что, уверен, для каждого ученика его школа, его классный руководитель - самые лучшие", - отметил министр. Он признался, что восхищается педагогами, которые несмотря на эмоциональное напряжение, отдают себя опеке над целым классом, и прощаться с ребятами потом очень сложно. "Я был сегодня на линейке в школе: многие грустят, кто-то плачет. Это говорит о том, что школа - это не только место, где обучают, это огромная семья, которая объединяет всех - учеников, учителей, родителей, бабушек и дедушек. Это эмоции, которые каждый пронесет через всю жизнь", - заключил Игорь Карпенко.

Праздник стартовал работой интерактивных площадок перед "Минск-Ареной", а затем началась торжественная часть и концерт с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Завершится мероприятие в 22.00.-0-

Фото Андрея Покумейко