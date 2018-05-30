Карпенко советует выпускникам уделять одинаковое внимание всем предметам

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники должны ориентироваться на востребованные специальности, но стоит помнить о важности всех предметов в развитии личности. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко на республиканском празднике "Последний звонок" в "Минск-Арене", передает корреспондент БЕЛТА.

"Последний звонок" в "Минск-Арене"

"Профориентационная работа ведется не один год, ей мы уделяем серьезное внимание в школах уже с восьмого класса, - сказал Игорь Карпенко. - Также ориентируем выпускников на востребованные специальности, разговариваем с родителями. В этом году мы в очередной раз сократили набор на юридические и экономические специальности, перераспределили эти цифры в пользу технических, инженерных, технологических, химико-биологических. И, конечно же, IT-специальностей".

"Последний звонок" у "Минск-Арены"

При этом министр вспомнил, как в свое время, готовясь поступать на исторический факультет, до последнего момента продолжал посещать факультатив по математике, ведь этот предмет развивает логическое мышление. "Я бы советовал выпускникам уделять внимание всем предметам одинаково, независимо от того, на какую специальность планируешь поступать, потому что в общеобразовательной школе дается общее образование, формируется всесторонне развитая личность", - заключил Игорь Карпенко.-0-

"Последний звонок" у "Минск-Арены"

Последний звонок для выпускников прозвенел сегодня в школах Беларуси В Минске последний звонок прозвенел более чем для 10 тыс. одиннадцатиклассников. Торжественные мероприятия с 10.00 до 11.00 прошли во всех школах.

Фото Андрея Покумейко