Карты скидок и проездные для детей-туристов планируют внедрять страны СНГ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карты скидок и проездные билеты для детей-туристов планируется внедрять в странах СНГ, сообщили БЕЛТА в Исполкоме СНГ по итогам заседания Совета по туризму государств Содружества.

Во время заседания, которое состоялось 10 августа в Душанбе, рассмотрен вопрос о совершенствовании организации детского и молодежного туризма. "Решено организовать работу по развитию международного образовательного, в том числе языкового, туризма на пространстве Содружества, содействовать разработке национальных целевых программ развития детского, юношеского и молодежного туризма, в том числе созданию элементов туристической инфраструктуры, рассчитанной именно на эту аудиторию, - специализированные проездные билеты, карты скидок, хостелы и другое", - рассказали в пресс-службе Исполкома.

Члены совета обменялись информацией об используемых в их государствах передовых методах вовлечения детей и молодежи в туристическую деятельность. "Отмечен, в частности, положительный опыт Беларуси и России по разработке перечня экскурсионных объектов и маршрутов для школьников, а также по организации акций и созданию музеев в учреждениях образования, направленных на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - пояснили в пресс-службе.

Участники заседания обсудили также выполнение стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области туризма на период до 2020 года. Они обратили внимание, что туристы из стран СНГ стали чаще путешествовать по другим странам Содружества, вырос объем экспорта туристских услуг, увеличилось число гостиниц. На заседании утвержден состав и порядок деятельности рабочей группы, которая займется подготовкой проекта стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области туризма на 2021-2030 годы.

Кроме того, члены совета поделились между собой опытом организации экскурсионной работы, подготовки гидов-экскурсоводов и контроля за их работой. Рассмотрен также вопрос о совершенствовании институциональной структуры управления туристической отраслью. "Целью должно стать повышение эффективности государственной маркетинговой политики в сфере туризма, развитие государственно-частного партнерства с общественными объединениями в этой сфере, продвижение национального туристического продукта, стимулирование въездного и внутреннего туризма, повышение конкурентоспособности и привлечение инвестиций в туристскую отрасль", - пояснили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Обсуждены формы и механизмы организации статистического учета внутреннего туризма, а также меры по интенсификации турпотоков на внутреннем рынке стран СНГ, объединению усилий в создании совместного турпродукта и продвижении его на мировом рынке. Перспективной была признана практика проведения онлайн-выставок, использования социальных сетей и других современных технологий.-0-