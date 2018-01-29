29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католические епископы Беларуси в ближайшее время встретятся с Папой Римским. Такая информация размещена на
Белорусские епископы с 31 января по 7 февраля посетят Ватикан с визитом ad limina apostolorum ("Визит к апостольским порогам") и встретятся с Папой Римским Франциском. Они проинформируют понтифика о развитии католической церкви в стране, ответят на его вопросы. "Мы будем приглашать Папу посетить Беларусь, которая ждет и не может дождаться его визита", - отметил Митрополит Минско-Могилевский архиепископ, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Тадеуш Кондрусевич, который также отправится в Ватикан.
Всего во время визита запланировано 12 встреч с руководителями ватиканских дикастерий. Кроме того, белорусские епископы совершат мессу в четырех больших римских базиликах: святого Петра, святого Павла, святого Иоанна Латеранского и святой Марии Великой.
Ad limina apostolorum - это традиционный визит в Ватикан, который епископы одной страны совершают, как правило, раз в пять лет. В этом году белорусские архипастыри впервые встретятся в таком формате с Папой Римским Франциском.-0-
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