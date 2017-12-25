Католики отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня отмечают один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово.

Рождество - это время встречи Бога с человеком. Этот торжественный религиозный праздник посвящен рождению Девой Марией Сына Божьего Иисуса Христа.

Лукашенко: Рождество - праздник обновления, сострадания и милосердия "В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются все лучшие качества людей, воодушевленных нравственными ценностями христианства. Это праздник обновления, сострадания и милосердия", - отметил глава государства.

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в городе Вифлееме. Когда император Август постановил провести перепись населения Римской империи, Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, чтобы внести свои имена в список. Однако свободных мест в гостиницах города не нашлось, и им пришлось ночевать в пещере, которая использовалась в качестве хлева для скота. В этой пещере Дева Мария родила Иисуса и положила его в ясли. Ангел принес весть о его рождении пастухам, сторожившим стадо, и они пришли поклониться Младенцу. В Евангелии говорится, что в эту ночь на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая и привела к Марии и Иосифу волхвов. Они тоже пришли поклониться Иисусу и принесли ему дары - золото, ладан и смирну.

Празднованию Рождества Христова у католиков предшествует период Адвента, который начинается в четвертое воскресенье до Рождества. Адвент рассматривается как время усиленного покаяния: верующие стараются проявлять милосердие, участвуют в предрождественских богослужениях и готовятся к исповеди, чтобы с чистой душой принять причастие на Рождество.

Храмы в этот период украшают венками, в которых крепятся по четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе - две и так далее, то есть с каждой неделей становится все светлей.

Когда же наступает само торжество, семьи собираются вместе на праздничный ужин, зажигаются свечи, и отец семейства произносит благодарственную молитву. Верующие делятся друг с другом облатками - тонкими пластинками пресного хлеба. Это дань памяти древним христианским традициям. Одно место за праздничным столом обычно оставляется свободным для незваного путника, если он постучится в дом. Этот жест символизирует готовность принять в своем доме Христа.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественское богослужение в Ивенце В ночь на 25 декабря католики Беларуси отмечают Рождество Христово. Во всех католических храмах сегодня проводятся мессы на определенную тему - евангельские чтения посвящены пришествию младенца Иисуса в мир. В Сочельник верующие Беларуси приходят на праздничные службы целыми семьями.

Характерным элементом праздника является обычай украшать дом. Рядом с наряженной елью устраивается рождественский вертеп: фигурки Девы Марии и святого Иосифа - рядом с лежащим в яслях Младенцем Иисусом, вокруг которых помещают фигурки животных. Сама же ель символизирует древо рая и вечную жизнь, которую вновь обретает человек через Иисуса Христа. Евангельское повествование о том, что три волхва, пришедшие поклониться младенцу Иисусу, поднесли ему дары, легло в основу традиции дарить в рождественские дни детям и друг другу подарки.

Празднование Рождества продолжается восемь дней, с 25 декабря по 1 января, которые образуют Октаву Рождества. Второй день праздника, 26 декабря, посвящается памяти святого первомученика Стефана. Третий день, 27 декабря, - памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (в этот день совершается обряд освящения вина). Четвертый день, 28 декабря, - памяти святых Невинных Младенцев Вифлеемских (священники в этот день дают особое благословение детям). 30 декабря отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа Обручника. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением.-0-