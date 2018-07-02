Католики празднуют торжество Будславской Богоматери

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют торжество Будславской Божьей Матери, которую верующие считают покровительницей Беларуси.

Традиционно торжественные мероприятия проходят в агрогородке Будслав (Мядельский район Минской области). Здесь, в костеле Успения Божьей Матери, находится одна из наиболее почитаемых католических икон в Беларуси - Будславская икона Божьей Матери.

Икона написана неизвестным мастером в ХVI веке. Согласно костельной истории, она была дарована минскому воеводе Яну Пацу самим Папой Римским Климентом VIII. Позже икона была пожертвована Будславскому костелу бернардинцев.

По некоторым историческим сведениям, чудесное явление Божьей Матери отцам-бернардинцам произошло в Будславе еще в 1588 году: после обряда святого крещения народ увидел необыкновенный свет, воссиявший с неба и озаривший часовню и дома. С этого времени и начались первые паломничества в Будслав.

Будславская икона Божьей Матери прославилась многочисленными чудесами, которые описал настоятель Элевтерий Зелеевич в книге "Зодиак на земле", изданной в Вильно в 1650 году. Первое чудо, зафиксированное в 1617 году, - возвращение зрения пятилетнему мальчику Иосафату Тышкевичу, который позже стал известным священником-кармелитом. В тот же день Реджинальд Тышкевич избавился от эпилепсии, которая мучила его семь лет. Всего Зелеевич описал 42 случая чудесного исцеления.

Прихожане рассказывают, что в 1941 году отступающие через Будслав войска хотели взорвать храм. Было назначено и время взрыва - утро 1 июля. Когда люди узнали об этом, то окружили костел живым кольцом и всю ночь молились у храма. С наступлением утра войск в Будславе уже не было. Так люди и икона спасли храм. Священнослужители называют чудом и то, что, несмотря на несколько войн и гонения, Будславский храм не закрывался ни на один день, и что со временем краски на иконе не тускнеют, а людской поток к святыне с каждым годом только увеличивается.

2 июля 1998 года состоялась официальная коронация Будславской иконы Божьей Матери. В торжественной обстановке Кардинал Казимир Свентэк прикрепил папские короны на икону. С этого времени Будславский костел стал санктуарием национальной значимости - хранилищем одной из самых почитаемых святынь Беларуси.

В наши дни Матерь Божья Будславская стала всебелорусской святыней. Икону-легенду почитают как защитницу и хранительницу всех белорусских католиков. Ежегодно в Будслав приезжают тысячи паломников, чтобы попросить у Богоматери заступничества и принять участие в Будславском фесте. В этом году праздничные мероприятия в честь престольного праздника Будславской иконы Божьей Матери проходят 1-2 июля. Утром 2 июля в Будславе состоятся богослужения, презентация книги "Новы Запавет" на белорусском языке, мероприятие уикенда "Супружеских встреч" и др. Кроме богослужения и зрелищного шествия, будут работать выставки-продажи церковной утвари и духовной литературы.-0-