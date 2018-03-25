Католики празднуют Вход Господень в Иерусалим

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Католики сегодня празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное (Пальмовое) воскресенье.
За неделю до Пасхи, в последнее воскресенье Великого поста, верующие христиане празднуют торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим накануне своих крестных страданий. В этот день две тысячи лет назад пришедшие на праздник Пасхи иудеи встретили Иисуса как мессию, пророка и великого чудотворца. Взрослые и дети пели и ликовали, устилали дорогу пальмовыми ветвями, восклицая "Осанна, сыну Давидову!". Ветви палестинской пальмы, символизирующие великую радость, теперь заменила верба, отсюда и название - Вербное воскресенье.
Церковь трактует это событие как самопожертвование Сына Божьего во имя искупления грехов мира, а также как исполнение предначертанного пророчества о царском служении Христа.
В храмах совершается в этот день освящение верб - молящиеся стоят на службе с веточками верб в руках, как бы вновь встречая Господа. Перед началом службы традиционно проводится шествие вокруг храма или в самом храме. Участники хода держат в руках ветви вербы и зажженные свечи. Во время шествия поются праздничные антифоны и гимн Христу-Царю. Процессия символически представляет собой людей, вышедших навстречу Спасителю во время Входа Господня в Иерусалим.
В этот день благословляют детей, привлекая их к участию в церковных службах, где дети поют праздничные песни и церковные гимны. Обычаем данного праздника является проведение специальных сессий в церковных воскресных школах. Многие члены католического сообщества и других христианских конфессий посвящают свое время в этот день изучению истории страданий Иисуса Христа, ставших причиной его смерти и его последующего воскресения.-0-
Фото Геннадия Жинкова
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