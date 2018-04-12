12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан заинтересован в белорусском опыте расследования преступлений в сфере высоких технологий, сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Казахстана Рашид Жакупов, который принимает участие в международной конференции "Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся в Евразийском экономическом союзе, поэтому опыт коллег из Беларуси для нас, несомненно, будет полезен. С удовольствием выслушаем мнение и других участников международной конференции, поделимся теми наработками, которые есть в Казахстане в этом направлении", - сказал Рашид Жакупов.

Рашид Жакупов

Активное развитие информационных технологий породило и новые формы преступной деятельности во многих государствах. С использованием информационных систем, интернета совершается значительное количество преступлений. Правоохранительная система любого государства должна адаптироваться к этим условиям и принимать соответствующие меры по борьбе. Одновременно стоит вопрос применения информационных технологий при оптимизации работы самих правоохранительных органов.

"Проведение таких конференций - большой плюс для любой правоохранительной системы. Полученный опыт позволит совершенствовать работу как самой системы в борьбе с преступностью, так и обеспечить надлежащий правопорядок в наших государствах", - добавил Рашид Жакупов.

В Минске 12-13 апреля проходит международная научно-практическая конференция "Совершенствование следственной деятельности в условиях информатизации". Участники обсуждают применение информационно-коммуникационных и иных технологий в ходе досудебного уголовного производства и зарубежный опыт, перспективы внедрения в уголовный процесс элементов электронного уголовного дела, организацию расследования преступлений в сфере высоких технологий. В центре внимания также вопросы расследования преступлений, предметом или средством совершения которых являются криптовалюты.

К началу конференции издан сборник материалов, авторами статей являются как представители науки, так и практические работники правоохранительных и иных органов Беларуси, России, Армении, Казахстана. Конференция организована Следственным комитетом при поддержке ООО "ЮрСпектр".-0-