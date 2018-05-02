КГБ Беларуси разоблачил полковника запаса - агента иностранной разведки

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственной безопасности Беларуси разоблачил полковника запаса - агента иностранной разведки. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, передает БЕЛТА.

По словам Валерия Вакульчика, вопросы работы по линии контрразведки обсуждались сегодня во время рабочей встречи с главой государства Александром Лукашенко. "Понятно, что эти вещи в полной мере я не могу изложить телевидению и общественности. Тем не менее можно сказать, что работа в этом направлении комитетом уже организована на качественно ином уровне. Более эффективно. И позволяет вовремя раскрывать самые негативные и серьезные преступления в этой сфере", - сказал руководитель ведомства.

"В качестве примера можно привести недавно разоблаченного нами серьезного агента иностранной разведки. Высокопоставленного военнослужащего - полковника запаса, который имел доступ к особо охраняемым сведениям в Генеральном штабе, Государственном секретариате Совета безопасности и даже некоторым документам, поступающим из Комитета государственной безопасности", - заявил Валерий Вакульчик.

"Это лицо задержано с поличным. Он уже признал вину. В его отношении проводятся соответствующие следственные действия для полного и всестороннего расследования данного преступления, привлечения к ответственности в соответствии с законом", - рассказал председатель КГБ.-0-