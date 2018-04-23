КГК определил порядок формирования планов выборочных проверок

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК определил порядок формирования и исполнения планов выборочных проверок. Соответствующее положение утверждено приказом Комитета государственного контроля от 4 апреля 2018 г. №17, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Согласно документу, планы выборочных проверок формируются на полугодие в электронном виде органами КГК с использованием интегрированной автоматизированной системы контрольной (надзорной) деятельности. Проверки включаются в планы выборочных проверок, исходя из места нахождения (места жительства) субъекта (им считается место его постановки на учет в налоговых органах).

При отборе субъектов для включения в сводные планы проверок учитываются критерии оценки степени риска, результаты анализа имеющейся в распоряжении контролирующего органа информации, свидетельствующей о высокой степени риска нарушений законодательства и невозможности их выявления и (или) устранения иными формами госконтроля.

В сводные планы проверок могут быть включены проверки организаций, их обособленных подразделений, имеющих учетный номер плательщика, представительств иностранных организаций, ИП, нотариусов, лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, деятельность в сфере агроэкотуризма. Если в рамках сводного плана проверок одного госоргана проверка субъекта запланирована различными входящими в его состав контролирующими органами, то месяц начала этой проверки должен быть единым для всех.

Важным нюансом проведения выборочных проверок является запрет на проведение таких проверок одного и того же субъекта в течение календарного года. Не допускается проведение в течение трех календарных лет нескольких выборочных проверок одного и того же проверяемого субъекта как данным органом, так и его вышестоящим органом, их структурными подразделениями.

Планы выборочных проверок формируются органами КГК на основании выписок из сводных планов проверок госорганов. Они подлежат размещению на официальном сайте КГК не позднее 15 декабря года, предшествующего году проведения проверки, и 15 июня года, в котором планируется проведение проверки.-0-