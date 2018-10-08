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Китаянка путешествует на велосипеде по Беларуси

Общество 08.10.2018 | 15:58
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Новости темы Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
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8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим между Беларусью и Китаем позволяет гражданам двух стран узнавать больше о жизни, культуре, природе, традициях этих государств, налаживать дружественные контакты. Таким мнением сегодня в Гомеле поделилась с журналистами туристка из Харбина (Китай) Ванг Ксяовей, которая путешествует по Беларуси на велосипеде, передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь стала второй после России страной в маршруте 24-летней туристки. В Беларуси девушка побывала в Витебске, Полоцке, Минске, Могилеве, Гомеле. "Белорусы очень отзывчивые, открытые, добродушные люди, готовые прийти в разных ситуациях на помощь. Меня приглашали на обед, ночлег, помогали сориентироваться в пути. Я всегда чувствую от белорусов тепло. Кроме того, впечатляет природа: белорусские леса - это невероятно красиво", - поделилась Ванг Ксяовей.

Перед тем как отправиться за тысячи километров, девушка составила приблизительный список мест, которые планировала посетить. "Я знаю, что Гомель и Харбин - города-побратимы, поэтому какие-то достопримечательности мне подсказали мои земляки, что-то выбрала сама", - отметила гостья.

Свое путешествие Ванг Ксяовей начала еще в мае этого года. Признается, что поначалу ее идея проехать на велосипеде тысячи километров огорчила родителей. К тому же ради этого девушке пришлось на время оставить работу репортера на телевидении. Сегодня семья всячески поддерживает девушку и ждет очередных фотокарточек с пейзажами, которые попадают в объектив ее мобильного телефона. Китаянка преодолела уже свыше 12 тыс. км. За сутки она проезжает в среднем более 100 км. Ночует либо в палатке, либо в домах приглашающих ее в гости местных жителей.

После Беларуси велосипедистка планирует отправиться в Украину, затем - Турцию, Иран, страны Южной Африки. Говорит, что весь путь займет более года.

"Своим путешествием хочу поддержать идею о необходимости защиты окружающей среды, поддержки бездомных людей, заботы о животных. Это вопросы, которые актуальны для всех стран", - подчеркнула туристка. Итогом многомесячного вояжа, планирует Ванг Ксяовей, станут книга, видеофильм и материалы в китайской прессе. Путешествие, по словам девушки, вдохновило ее на получение новых знаний.

Как сообщалось, соглашение о безвизовом режиме между Беларусью и Китаем вступило в силу с 10 августа. Белорусы могут находиться в Китае без визы до 30 дней в одной поездке, но не более 90 дней в году. Такое же правило действует для китайских граждан. Если человек захочет остаться в стране более 30 дней или заняться учебной, профессиональной деятельностью, надо будет получать специальную визу. В безвизовый режим заложены частные поездки, бизнес-командировки, туристические поездки. Межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов было заключено 10 июня в Циндао во время рабочего визита Президента Беларуси в КНР. С подписанием документа Беларусь оказалась в числе немногих стран Европы, у которых установлен безвизовый режим с Китаем.-0-

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Теги
Беларусь, велосипед, Гомель, Китай, путешествие
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