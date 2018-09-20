20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская провинция Цзянси планирует сотрудничать со странами СНГ в научно-технической сфере, сообщил сегодня журналистам президент Академии наук провинции Цзянси Сюн Шаоюань перед началом юбилейной сессии Международной ассоциации академий наук (МААН), передает корреспондент БЕЛТА.

"Китай намерен развивать многостороннее сотрудничество в научно-технической сфере, и МААН - подходящая для этого организация. Мы особенно заинтересованы во взаимодействии со странами, которые участвуют в реализации инициативы "Один пояс, один путь". Надеемся, что получим возможность сотрудничества в разных областях, в том числе по обмену технологиями, обучению специалистов. Нас интересуют биотехнологии, машиностроение", - сказал Сюн Шаоюань.

Академия наук провинции Цзянси планирует вступить в МААН. Также заявления на вступление подали Черногорская академия наук и искусств, Национальная академия аграрных наук Украины.

Сегодня в НАН Беларуси проходит сессия Международной ассоциации академий наук, посвященная 25-летию организации. В ее работе принимают участие руководители академий наук стран СНГ и других государств, известные ученые. На сессии МААН планируется обсудить принятие документов, направленных на совершенствование деятельности ассоциации, сближение позиций академий наук, реализацию совместных проектов.

Международная ассоциация академий наук официально создана 23 сентября 1993 года в Киеве. C 2017 года Национальная академия наук Беларуси стала выполнять функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН, руководителем ассоциации был избран председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков. Высший руководящий орган Международной ассоциации академий наук - Совет МААН. На сегодня в ассоциацию входят 13 полноправных и 6 ассоциированных членов. В составе МААН действуют 17 научных советов.

Сессия МААН проходит на платформе Международного конгресса по интеллектуализации экономики. В научно-организационных мероприятиях конгресса принимают участие около 500 представителей научно-исследовательских организаций, учреждений высшего образования, органов государственного управления и деловых кругов различных государств. В программу мероприятия входит проведение пяти международных научных конференций: "Межакадемическое взаимодействие и актуальные вызовы современности", "Система "наука-технологии-инновации": методология, опыт, перспективы", "Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы", "Белорусская наука в условиях модернизации" и XVII Международная научно-техническая конференция "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации" (РИНТИ-2018). Организована выставка разработок ученых Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси в области интеллектуальных информационных технологий (искусственного интеллекта).-0-