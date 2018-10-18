Китаю интересен белорусский опыт социальной защиты детей

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в сфере социального устройства. Китай, в частности, хотел бы изучить белорусскую практику социальной защиты детей. Об этом шла речь сегодня на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с парламентской делегацией КНР во главе с заместителем председателя комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей КНР Жэнь Сяньляном, передает корреспондент БЕЛТА.

Болеслав Пирштук обратил внимание, что белорусские и китайские власти главной задачей видят рост благосостояния населения своих стран. Для Беларуси, по его словам, в этой связи важно изучать китайский опыт, сотрудничать с КНР в различных сферах, чтобы совместно продвигать взаимовыгодные интересы. "Очень интересно ознакомиться с китайским опытом в социально-гуманитарных отраслях", - сказал вице-спикер. Белорусская сторона заинтересована найти новые точки взаимодействия с Китаем, в том числе в социальной сфере.

Заместитель председателя Палаты представителей выразил надежду, что китайские парламентарии, которые во время визита в Беларусь посетят социальные учреждения, также смогут почерпнуть полезную информацию о наработках в этой области.

Жэнь Сяньлян в свою очередь выразил заинтересованность в изучении белорусского опыта в экологии, сфере социального строительства, в том числе в вопросах трудоустройства, соцзащиты несовершеннолетних.

Делегация прибыла в Беларусь 17 октября. Визит продлится по 21 октября. Планируется, что китайские парламентарии посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ОАО "Купалинка" в Солигорске, ознакомятся с белорусским опытом в сферах соцобслуживания, образования и здравоохранения.-0-

Фото Оксаны Манчук