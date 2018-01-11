Книга об особо охраняемых природных территориях Беларуси издана на русском и английском языках

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-популярное издание Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды "Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь" вышло в свет. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.
В данной книге представлена информация о 40 особо охраняемых природных территориях Беларуси, перспективных для развития экологического туризма. Издание подготовлено по заказу Минприроды Беларуси под общей редакцией Андрея Бородина с фотографиями Сергея Плыткевича. Книга издана на двух языках: русском и английском.
В структуру особо охраняемых природных территорий Беларуси входит один биосферный заповедник, четыре национальных парка, более 370 заказников и 880 памятников природы республиканского и местного значения, которые характеризуются благоприятным экологическим состоянием и наличием большого разнообразия природных ресурсов (редких форм рельефа, живописных озер и мест обитания исчезающих видов флоры и фауны) и представляют собой идеальные объекты для экологического туризма.-0-
Фото с сайта Минприроды
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