Книга об особо охраняемых природных территориях Беларуси издана на русском и английском языках

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
11 января 2018, Чт
-2°C
Сплошная облачность EUR 2.4093
USD 2.0188
100 RUB 3.5411
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко считает необходимым продолжать работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь
Президент
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год
Президент
Благотворительная помощь участников акции "Наши дети" превысила Br1,1 млн
Общество
НАН Беларуси назвала топ-10 результатов ученых за 2017 год
Общество
"Нельзя закрываться друг от друга" - Лукашенко о важности снятия разногласий с Россией в пограничной сфере
Президент
Реклама на сайте
Лента новостей
Беглый член якудза попался из-за слишком приметного поста в Facebook
22:05 В мире
Определены лучшие легкоатлеты 2017 года в Беларуси
21:58 Спорт
Врачами общей практики к концу года должны работать 60% специалистов первичной медпомощи
21:21 Общество
Женщина погибла под колесами автомобиля в Витебске
21:04 Происшествия
Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в сфере промышленности
21:01 Экономика
Каждый довод работника о дискриминации нанимателем подлежит тщательной проверке в суде - ВС
20:58 Общество
В Японии пассажирский поезд застрял в пути из-за сильного снегопада
20:23 В мире
Цена барреля нефти Brent превысила $70
20:10 В мире
Представителя Беларуси на "Евровидении-2018" выберут 16 февраля
20:08 Культура
Температурный режим на большинстве предприятий Беларуси соблюдается - ФПБ
19:46 Общество
Определены 11 финалистов отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси
19:27 Культура
МАРТ опубликовал перечень предлагаемых для импортозамещения товаров
19:19 Экономика
Беларусь и Румыния обсудили проводимую на национальных уровнях работу по достижению ЦУР
19:05 Политика
Парк высоких технологий совместно с БГУИР запустил учебный курс "Управление стартап-проектами"
18:45 Общество
Минсельхозпрод Беларуси снижает рекомендуемые экспортные цены на некоторые виды молочной продукции
18:37 Экономика
Посол Словакии: минувший год стал переломным в сотрудничестве с Беларусью
18:25 Политика
В Гродненской таможне рассказали об условиях ввоза иностранного авто и его передачи другим лицам
18:22 Регионы
Один из мостов через Свислочь в Минске планируется модернизировать
18:21 Регионы
Кастинг нацотбора на "Евровидение-2018": больше песен на белорусском языке
18:17 Культура
Порядок контроля за проездом тяжеловесных транспортных средств совершенствуется в Беларуси
18:16 Президент
Все новости
Сюжеты
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Год науки Год науки
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Пятидневный безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Книга об особо охраняемых природных территориях Беларуси издана на русском и английском языках

Общество 11.01.2018 | 15:25

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-популярное издание Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды "Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь" вышло в свет. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

В данной книге представлена информация о 40 особо охраняемых природных территориях Беларуси, перспективных для развития экологического туризма. Издание подготовлено по заказу Минприроды Беларуси под общей редакцией Андрея Бородина с фотографиями Сергея Плыткевича. Книга издана на двух языках: русском и английском.

В структуру особо охраняемых природных территорий Беларуси входит один биосферный заповедник, четыре национальных парка, более 370 заказников и 880 памятников природы республиканского и местного значения, которые характеризуются благоприятным экологическим состоянием и наличием большого разнообразия природных ресурсов (редких форм рельефа, живописных озер и мест обитания исчезающих видов флоры и фауны) и представляют собой идеальные объекты для экологического туризма.-0-

Фото с сайта Минприроды

﻿
Теги
книги, Министерство природных ресурсов
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4093 BYN 2.41 BYN 2.414 BYN
USD
2.0188 BYN 2.018 BYN 2.021 BYN
RUB
3.5411 BYN 3.53 BYN 3.54 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Нельзя закрываться друг от друга" - Лукашенко о важности снятия разногласий с Россией в пограничной сфере
Все видео

Фотоновости

Определены 11 финалистов отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси
Все фото

Инфографика

Сколько жилья будет построено в 2018 году Всего в Беларуси в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной акции "Наши дети"
Порядок контроля за проездом тяжеловесных транспортных средств совершенствуется в Беларуси
Порядок реализации "Промагролизингом" техники для организаций АПК продлен на бессрочный период
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь ведет переговоры с рядом стран о введении безвизового режима - Макей
Беларусь и Румыния обсудили проводимую на национальных уровнях работу по достижению ЦУР
Посол Словакии: минувший год стал переломным в сотрудничестве с Беларусью
Экономика
Фото из архива Правительство утвердило порядок разработки техрегламентов Беларуси
Беларусь и Иран обсудили сотрудничество в сфере промышленности
МАРТ опубликовал перечень предлагаемых для импортозамещения товаров
Происшествия
Фото из архива Суд приговорил убийцу Татьяны Курсевич к 18 годам лишения свободы
Женщина погибла под колесами автомобиля в Витебске
Пилот мотодельтаплана разбился в Ушачском районе
Регионы
Ночь музеев в Музее истории Великой Отечественной войны. Фото из архива Календарь туристических событий 2018 года подготовили в Минске
В Гродненской таможне рассказали об условиях ввоза иностранного авто и его передачи другим лицам
Один из мостов через Свислочь в Минске планируется модернизировать
Спорт
Надежда Скардино. Фото Getty Images Надежда Скардино, став 7-й в индивидуалке на этапе КМ в Рупольдинге, выиграла Малый хрустальный глобус
Определены лучшие легкоатлеты 2017 года в Беларуси
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку, Дарья Домрачева 6-я, Надежда Скардино 7-я на этапе Кубка мира
Технологии
Фото ГрГУ Мобильное приложение студентов ГрГУ проанализирует состав продукта и его влияние на организм
Крупнейший в мире полноповоротный радиотелескоп создадут в Китае
Евросоюз готов инвестировать миллиард евро в создание "европейских суперкомпьютеров"
Культура
Фото из архива "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля
Представителя Беларуси на "Евровидении-2018" выберут 16 февраля
Определены 11 финалистов отбора на "Евровидение-2018" от Беларуси
В мире
Фото Reuters Число жертв наводнений и оползней в Калифорнии возросло до 17 человек
Беглый член якудза попался из-за слишком приметного поста в Facebook
В Японии пассажирский поезд застрял в пути из-за сильного снегопада
Калейдоскоп
Осьминог устроил иллюминацию от испуга - видео
Серена Уильямс и ее 4-месячная дочь украсили обложку Vogue
Рики Мартин оформил свои отношения с бойфрендом
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Газета 7 дней
Небо в биткоинах
«И я согласился немного похулиганить»
Шедевр Оливье
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия