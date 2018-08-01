Кочанова: человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человечность и высокий моральный облик - главные качества для госслужащего. Об этом заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова сегодня на встрече в Минске с представителями специальной группы резерва руководящих кадров от Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси отработали предложения по повышению престижа госслужбы, они озвучены Президенту на состоявшемся 26 июля совещании. "Речь прежде всего идет о человеческих качествах, моральном облике. Это основополагающее. Если человек по своей натуре умеет работать с людьми, по-доброму к ним относится, то такой госслужащий, несомненно, состоится", - убеждена Наталья Кочанова.

"Государственные служащие - люди, которые выбрали делом своей жизни служение государству и людям", - добавила она.

Во время встречи

По словам Натальи Кочановой, в Беларуси анализируют работу госслужащих, в том числе с учетом зарубежного опыта. Работа в этом направлении в стране выстроена нормально. Глава Администрации Президента пригласила участников встречи к откровенному разговору, чтобы в дальнейшем принимать эффективные решения по повышению престижа госслужбы.

Как сообщалось, в специальную группу резерва перспективные сотрудники местных органов власти отбирались в несколько этапов. Сперва список возможных кандидатур составлялся на уровне председателей облисполкомов. Всего в него попали 225 человек. Потом среди них провели конкурс (тестирование и собеседование), по результатам которого и была сформирована группа резерва руководящих кадров в количестве 74 человек в возрасте до 40 лет.-0-