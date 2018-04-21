Кочанова: участвовать в субботнике на малой родине - большое удовольствие

21 апреля, Полоцк /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Участвовать в субботнике на малой родине - большое удовольствие, отметила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, общаясь сегодня с журналистами в Полоцке, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак "Полацк - калыска беларускай дзяржаўнасці"

Наталья Кочанова

Председатель Полоцкого райисполкома Николай Шевчук и глава Администрации Президента Наталья Кочанова

"Проведение Года малой родины - это замечательная идея. А поучаствовать в субботнике в тех местах, где прошло детство, - большое удовольствие", - сказала Наталья Кочанова. Во время республиканского субботника она приехала заниматься благоустройством территории вокруг Софийского собора, в том числе посадила туи рядом с памятным знаком "Полацк - калыска беларускай дзяржаўнасці".

Руководители высоких рангов сегодня отправились в большие и малые населенные пункты разных регионов страны. "Это идея главы государства, и я такому повороту событий очень рада. Потому что каждого человека тянет на родину. Туда, где родился, где вырос, где прошло становление", - отметила глава Администрации.

Наталья Кочанова

Трудовая акция позволяет собраться вместе и сделать что-то значимое для родного города или деревни. "Посадить дерево, навести порядок, принять участие в строительстве, реконструкции. Каждый может почувствовать свою причастность к общему большому делу. Оставить добрый след на своей малой родине - это замечательно", - добавила Наталья Кочанова.

Она поделилась и своими воспоминаниями о местах детства. "Когда-то на месте новых микрорайонов, где сегодня ведется активное строительство жилья, было поле. Мы детьми ходили туда собирать щавель. И путь пролегал через вот этот подвесной мостик. Детские воспоминания с годами становятся все ярче. Помнится и сам Софийский собор, и разрушенный кадетский корпус. Я уже была достаточно взрослая, когда было принято решение провести его реконструкцию. Здесь открыты корпуса Полоцкого госуниверситета, - рассказала Наталья Кочанова. - В этом городе каждый уголок - это мое детство, моя память. Полоцк для меня - это все".

Наталья Кочанова

Во время трудовой акции глава Администрации Президента живо интересовалась положением дел в городе, планами по развитию Полоцка.

Полочане сегодня трудятся на 60 объектах, в благоустройстве города принимают участие представители 200 предприятий и организаций. -0-

Фото Александра Хитрова