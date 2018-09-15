Количество аварий с участием мотоциклистов в Беларуси уменьшается - Шуневич

15 сентября, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. Количество аварий с участием мотоциклистов в Беларуси уменьшается. Об этом сегодня журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Шуневич на мотофестивале H.O.G. Rally Minsk 2018, передает корреспондент БЕЛТА.

Подводя итоги нынешнего мотосезона, Игорь Шуневич отметил, что он прошел гораздо лучше предыдущего. "Мы фиксировали значительное сокращение ДТП с участием мотоциклистов и байкеров, меньше погибших", - сказал он. Мотоциклисты, по его мнению, стали более ответственными. "Культура вождения, использования мототранспорта повышается", - добавил министр.

Игорь Шуневич рассказал, как зарекомендовала себя в ГАИ практика патрулирования дорог на мотоциклах. Эффект есть, он носит в первую очередь превентивный характер. В дальнейшем мотопарк будет увеличиваться. Но предотвращать на мотоциклах ДТП инспекторы ГАИ будут в крайнем случае, поскольку это небезопасно. "Мы уповаем на то, что своим присутствием будем профилактировать очень много таких случаев. Это главное", - подчеркнул руководитель милицейского ведомства.

Мотофестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018, который проходит сегодня в белорусской столице, в третий раз собирает единомышленников из 15 стран. Состоялся мотопарад с участием более 6 тыс. мотоциклистов. Традиционно колонна стартовала от Кургана Славы и проследовала до основной площадки фестиваля возле минского Дворца спорта.

Мотоциклисты подготовили настоящий праздник для горожан: концерт немецкой группы Bonfire, разнообразные площадки развлечений для детей и взрослых, выставку редких мотоциклов и выступления каскадеров. Завершится мотофестиваль салютом.

Мероприятие организовано компаниями ООО "Мото Ивент" и Iron Birds Chapter при поддержке Harley-Davidson Россия и СНГ, Минского городского исполнительного комитета, УГАИ МВД Беларуси.-0-