Количество дел с участием таможенных органов постепенно сокращается - Верховный суд

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество дел с участием таможенных органов в Беларуси постепенно сокращается, сообщил журналистам заместитель председателя, председатель судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Юрий Кобец перед очередным заседанием пленума, передает корреспондент БЕЛТА.
За 2015-2017 годы экономическими судами ежегодно рассматривалось около 200 дел с участием таможенных органов. При этом наблюдается тенденция постепенного сокращения количества дел этой категории. Так, если в 2015 году судами разрешено 210 дел, в 2016-м - 197, то в 2017 году рассмотрено 186 дел.
По информации пресс-службы ВС, соотношение количества дел, по которым требования предъявлялись самими таможенными органами и непосредственно к таможенным органам, значительно не изменилось. Доля рассмотренных дел по требованиям таможенных органов составляет около 40-45%, рассмотрение требований, заявленных к таможенным органам, - в пределах 55-60%. В кассационном порядке за эти годы обжаловано около 20-22% судебных постановлений экономических судов, вынесенных по результатам рассмотрения дел с участием таможенных органов.
Пленум Верховного суда посвящен некоторым вопросам рассмотрения судами экономических и гражданских дел с участием таможенных органов. Как отметил Юрий Кобец, вынесенные на заседание вопросы являются весьма актуальными и чувствительными для всех: для государства, поскольку, взимая таможенные платежи с товаров, перемещаемых через границу, оно выполняет одну из значимых социальных функций; для бизнеса, поскольку простые, понятные, прозрачные таможенные процедуры существенно влияют на комфортность ведения предпринимательской деятельности; для граждан, поскольку справедливые пошлины в конечном итоге оказывают существенное влияние на стоимость товаров.
"В этой связи для нас очень важно найти баланс этих интересов. Главный вопрос сегодняшнего заседания и обсуждения пленума будет касаться именно поиска таких механизмов, которые бы помогали нам разрешать имеющиеся спорные вопросы при рассмотрении дел с участием таможенных органов с максимальным учетом интересов всех участников внешнеторговой деятельности", - сказал зампредседателя ВС.
Пленум Верховного суда обсудит результаты изучения и обобщения судебной практики разрешения споров с участием таможенных органов и в целях единообразного применения законодательства даст судам разъяснения.-0-
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