Количество осужденных за наркотики в Беларуси в 2017 году снизилось на 18,5%

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, в Беларуси в 2017 году снизилось на 18,5% по сравнению с 2016-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Всего по ст. 327-332 УК за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в 2017 году осуждено 2942 человека, или 6,82% в общем объеме правосудия. Причем большая часть из них (2830 человек) была привлечена к ответственности по ст.328 УК. В 2016-м количество осужденных по статьям, связанным с наркотиками, составило 3608 человек, в 2015-м - 3929.

При этом более чем в два раза уменьшилось число несовершеннолетних, осужденных за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта: 40 - в 2017-м против 92 - в 2016-м.

Количество осужденных по ч.1 ст. 328 УК в 2017 году снизилось до 1910 человек. Речь идет о незаконных без цели сбыта изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотиков. Лишение свободы было назначено 797 фигурантам. Отсрочка исполнения наказания и условное неприменение наказания применялись в отношении 193 человек. Ограничение свободы назначено 912-ти.

Общее количество осужденных за незаконные действия с наркотиками, совершаемые с целью сбыта, в 2017 году снизилось по сравнению с предыдущим годом с 1089 до 920 человек. Лишение свободы по чч.2-5 ст.328 УК назначено 917 фигурантам.-0-