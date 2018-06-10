10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество резидентов парка "Великий камень" к концу года достигнет не менее 40. Об этом сообщил в эфире программы "Главный эфир" глава администрации парка Александр Ярошенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, сейчас в парке 35 резидентов, и есть согласования с инвесторами, что позволяет говорить о появлении в недалеком будущем не менее 40 резидентов. В середине этого года есть возможность построить второй производственный корпус, он уже востребован, есть желающие взять в аренду эти площади.

Александр Ярошенко добавил: ожидается, что 10 предприятий к концу года начнут выпускать продукцию или оказывать услуги. Компания China Merchants Group, которая работает в сфере комплексной логистики, уже оказывает услуги по предоставлению своих складских помещений, по транспортировке продукции. В числе первых компаний, которые начнут выпускать продукцию, как ожидается, будет одна китайская компания и две белорусские.-0-