Количество союзных научно-технических программ планируется увеличить - Рапота

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Количество научно-технических программ в Союзном государстве планируется увеличить. Об этом сообщил сегодня на заседании 54-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании обсуждались основные направления формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства. Госсекретарь отметил важность темы. "Я хотел бы подчеркнуть, что вообще научно-техническое взаимодействие между Республикой Беларусь и Российской Федерацией - один из ключевых вопросов. Утверждено восемь научно-технических программ. И мы будем наращивать их количество, у нас есть еще резервы", - сказал Григорий Рапота. Он отметил, что с 2019 года планируется вручать премию Союзного государства в сфере науки и техники.

По мнению председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина, объединение усилий ученых и научно-исследовательских организаций будет способствовать производству новых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Прежде всего речь идет о сфере информационных и телекоммуникационных технологий, биомедицины, нанотехнологий, ядерной энергетики и космоса. "Определены общие приоритеты, на которых мы должны сконцентрировать работу. При этом особое внимание необходимо уделить формированию перечня приоритетных научно-технологических и инновационных программ и проектов, исходя из условий их практической реализации", - подчеркнул Александр Шумилин.

В 2017 году белорусские и российские ученые выполняли восемь научно-технических программ Союзного государства, в том числе три новые - "Спинальные системы", "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства", "ДНК идентификация". В стадии согласования находится ряд новых программ в области высоких технологий. Среди них - разработка и внедрение в производство мобильных оптиковолоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства схем уровня 90-65 нанометров, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработки в области аддитивных технологий и производство современных промышленных и бытовых 3D-принтеров.

Сегодня в Бресте состоялась 54-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. В центре внимания участников заседания были вопросы сближения законодательства Беларуси и России по обеспечению равных прав гражданам и субъектам хозяйствования. В работе сессии приняли участие депутаты Федерального собрания России и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, представители Постоянного комитета Союзного государства. Впервые в заседании сессии приняли участие члены сформированной накануне Молодежной палаты Парламентского собрания.-0-