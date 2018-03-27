Коллекции одежды в стиле urban wear представлены белорусским производителем

Отечественный производитель одежды Mark Formelle представил вниманию белорусской публики четыре новые коллекции одежды. Две - традиционные для бренда коллекции нижнего белья и городской одежды. И две - абсолютно новые для отечественного рынка коллекции в стиле urban wear, уже давно завоевавшем популярность во всем мире.

Над созданием одежды для "самых модных" белорусскому производителю помогал работать специально приглашенный в качестве партнера итальянский дизайнер Лучано Паризи. Первыми посмотреть на новую белорусскую уличную моду (именно так дословно переводится название трендового стиля) пришли известные белорусские стилисты, звезды шоу-бизнеса, знаменитые спортсмены и представители СМИ.

Справочно: urban wear - это направление современной моды, которое сделало обычную удобную городскую и спортивную одежду ультрамодными вещами. Культовые модные дома (такие как Vetements, Louis Vuitton, Gucci) и популярные модные бренды (Yezzy, Off-White) включают в свои коллекции спортивные костюмы, байки, футболки с лого, промоутерские бейсболки, старые кроссовки и прочую "немодную" одежду "с улиц". Они работают в тесной связке с известными спортивными марками и превращают обычную будничную одежду в лимитированные культовые вещи, за которыми охотятся модники со всего мира.

Mark Formelle представил сразу две коллекции трендового направления. Одну из них - с акцентом на модное сочетание бархата с подчеркнуто спортивными вещами - разработали белорусские дизайнеры бренда. Спортивные сетки поверх бархатных бюстье, плиссированные юбки с широкими футболками "как из 90-х" плюс кожаные косынки и очки "из матрицы" - отечественному производителю неплохо удалось адаптировать большую моду к белорусскому масс-маркету.

Но самой обсуждаемой, конечно, стала коллекция "La Dolce Vita", созданная Mark Formelle в сотрудничестве с итальянским дизайнером Лучано Паризи, который считается поклонником именно направления urban wear. И это оказалась именно та одежда, которой так не хватало белорусским модникам.

Трендовые спортивные костюмы, модные высокие носки, велюровые спортивные шорты - и, главное, все это унисекс. То есть одежду из коллекции можно носить "на двоих" - по законам современной уличной моды. Настроение показа в полной мере отражало стиль дизайнера: драйв, выход за рамки привычных стандартов, беззаботность и наслаждение жизнью.

"Это показ-микс из четырех знаковых коллекций бренда - тех, которые наиболее ярко демонстрируют тренды сезона, - прокомментировала показ директор компании Mark Formelle Светлана Сипарова. - Всего же коллекций значительно больше. И поклонники традиционного ассортимента бренда могут не волноваться: привычные вещи MF по-прежнему продаются в магазинах в полном объеме. В фирменную сеть магазинов коллекции поступают еженедельно. Кстати, что-то из показанного на подиуме уже можно купить. Основные же поступления этих коллекций запланированы на апрель-май".