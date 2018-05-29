Команда Беларуси победила на Олимпиаде нотариусов в Польше

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Белорусской нотариальной палаты заняла первое место и завоевала 30 медалей разного достоинства, в том числе 15 золотых, на XVI Олимпиаде нотариусов, которая прошла в Польше, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

"Упорная борьба и воля к победе в третий раз привели команду белорусского нотариата на высшую ступень пьедестала почета XVI Олимпиады нотариусов. В копилке команды 30 медалей разного достоинства, 15 из которых - золотые. На втором и третьем месте расположились команды Нотариальной палаты Украины и Нотариальной палаты Катовице (Польша) соответственно", - сообщил Артур Стрех. Команда нотариусов Беларуси заняла первые места во всех эстафетных соревнованиях.

Спортивные состязания проходили в городах Мшана-Дольна и Новы-Тарг. На международных соревнованиях такого уровня нотариат Беларуси был представлен уже в третий раз. Спортсмены померялись силами в таких видах легкой атлетики, как спринтерские забеги и бег на длинные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра. В программу вошли подъем гири для мужчин и гантели для женщин, футбол, волейбол, баскетбол, плавание, большой и настольный теннис, шахматы, бридж, перетягивание каната и эстафеты с препятствиями.

Участниками олимпиады стали представители нотариальных округов Польши, команды Армении, Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Турции, России и Украины - всего более 400 человек в составе 22 команд. Беларусь представляли 15 спортсменов из числа нотариусов и работников нотариальных контор и нотариальных палат.-0-

Фото Белорусской нотариальной палаты