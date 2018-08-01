Команда Беларуси стала лучшей на чемпионате армий СНГ по стрельбе из штатного оружия

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Вооруженных Сил Беларуси завоевала золото на чемпионате армий государств - участников СНГ по стрельбе из штатного оружия. Такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Чемпионат прошел в Кыргызстане. Военнослужащие демонстрировали свои навыки и умения в упражнениях с пистолетом и автоматом. "В стрельбе из пистолета Макарова белорусские армейцы - капитаны Андрей Ковалев, Александр Баранов и старший лейтенант Илья Бай - показали лучший командный результат, заработав в сумме 850 очков из 900 возможных. Второй результат у военных из Кыргызстана, третий - у представителей России", - проинформировали в Минобороны.

В другом упражнении спортсмены поражали мишени с дистанции 100 м в положении лежа, стоя и с колена при помощи автомата Калашникова. Майор Александр Степаненко, капитаны Евгений Андрушкевич и Руслан Черетун заняли второе место, немного уступив представителям России. "По итогам двух упражнений команда Вооруженных Сил Беларуси заняла первое место, став чемпионом дружественных армий государств - участников СНГ по стрельбе из штатного оружия. К слову, представители белорусской команды вошли в тройку лидеров в личном зачете: старший лейтенант Илья Бай и капитан Руслан Черетун завоевали бронзу в упражнениях с ПМ и АК соответственно", - сказали в Минобороны.-0-