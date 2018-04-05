Комфортная погода ожидается в Беларуси на выходных

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комфортная погода без осадков ожидается в Беларуси на выходных, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В середине недели в Беларуси установилась по-весеннему теплая погода", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 6 апреля, атмосферный фронт, который будет смещаться через Беларусь, обусловит ночью в некоторых районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем будет 10-16 градусов, по юго-востоку воздух прогреется до плюс 17-20.

"В выходные дни, 7-8 апреля, погоду будет определять антициклон, который сместится с Западной Европы, и хотя по ночам будет свежо, в дневные часы при небольшой облачности воздух будет прогреваться, так что ожидается комфортная без осадков погода", - пояснили синоптики.

Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Температура воздуха в основном составит от минус 2 до плюс 3, в ночь на воскресенье по юго-западу она не опустится ниже 4-5 градусов тепла. В субботу днем ожидается 10-15 градусов выше нуля, по юго-западу воздух прогреется до плюс 17. В воскресенье будет еще теплее, и температура воздуха во второй половине дня составит от плюс 13 на северо-востоке до плюс 20 на юго-западе Беларуси.

В начале рабочей недели сохранится теплая погода. В понедельник, 9 апреля, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов тепла, днем ожидается 15-22 градуса выше нуля.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды на каждый день