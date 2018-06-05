"Коммунарка" презентовала на "Белагро-2018" новую линейку шоколада "Президент"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. СОАО "Коммунарка" презентовало новую линейку шоколада "Президент" на международной специализированной выставке "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"На выставке представлены три вида новой линейки шоколада "Президент". Все они горькие, но с различным содержанием какао - 72%, 78% и 85%. При изготовлении новой продукции фабрика работала с какао-продуктами из Колумбии, Венесуэлы и Эквадора. Они придают шоколаду особый приятный вкус", - рассказала заместитель генерального директора по коммерческим вопросам СОАО "Коммунарка" Светлана Гонтарева.

Шоколад "Президент" сделан без сахара. "Вместо него мы использовали лактитол, получаемый при переработке молочной сыворотки. Также применяли подсластитель растительного происхождения - инулин", - пояснила заместитель гендиректора. По ее словам, планируется, что шоколад появится в продаже в ближайшее время.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась сегодня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-

Фото Оксаны Манчук.