Компания Mark Formelle открыла первый в Минске магазин своей сети, соответствующий европейским стандартам, сообщил БЕЛТА генеральный директор предприятия Андрей Сериков.

Над проектом по созданию магазина, который открылся на улице Немига, работала интернациональная команда архитекторов и дизайнеров из Германии и Беларуси.

Главной целью новой концепции сети является создание формата, который соответствует образу жизни нового поколения, его мировоззрению и позволяет испытывать удовольствие от каждого мгновения жизни. В открывшемся на Немиге, 5 магазине (торговом объекте) предусмотрен максимальный комфорт для покупателей. Шопинг совмещен с возможностью выпить кофе или коктейль, есть возможность воспользоваться бесплатным доступом в интернет. "Современный магазин должен предоставлять больше, чем просто перечень тех или иных товаров. Речь идет не только об ассортименте: мы вводим дополнительные опции, чтобы посещение торгового объекта было не просто техническим действием", - рассказал Андрей Сериков.

Как отмечают в компании, выбор места для первого магазина в новой концепции не случаен, так как Немига - уникальное место в белорусской столице, где исторические объекты сочетаются с энергией нового поколения, оказываясь в центре университетского европейского города.

Планируется, по примеру магазина на Немиге к новому формату будет приведена значительная часть уже существующих магазинов компании.

В торговую сеть Mark Formelle входят более 130 собственных торговых объектов в Беларуси, России и Казахстане, а также около 30 магазинов, открытых на условиях франчайзинга в этих странах. Строительство собственной торговой сети началось в 2010 году и велось параллельно с развитием производства, однако пик пришелся на последние три года: если в 2014 году работал 51 фирменный магазин (из них 29 - на условиях франчайзинга), то к концу 2017-го их стало 133 (96 - собственные). Ежемесячно магазины компании посещают более 1,5 млн покупателей.

Компания Mark Formelle, основанная в 2009 году, входит в число лидеров в отрасли легкой промышленности Беларуси. На сегодняшний день продукция компании производится на 12 белорусских фабриках. В 2017 году компания продемонстрировала самые высокие темпы роста в отрасли легкой промышленности. Численность сотрудников выросла на 43% до 3300 человек, объемы производства - на 19%.Ежегодно на предприятиях компании производится более 12,5 млн единиц продукции, а в магазины поступает около 170 капсульных коллекций.