Компьютерное командно-штабное учение системы ПВО государств СНГ пройдет в Минске 15 августа

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компьютерное командно-штабное учение системы ПВО государств СНГ "Региональная безопасность-2018" пройдет в Минске 15 августа. Об этом сегодня на заседании Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ сообщил директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Альберт Дружинин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество в обеспечении безопасности продолжает оставаться одной из приоритетных областей интеграционного развития стран СНГ. Благодаря общим усилиям в содружестве осуществляется комплексный подход в решении задач по обеспечению безопасности. К сожалению, обстановка в мире постоянно усложняется, наращивается потенциал и военная активность НАТО вблизи внешних границ содружества. В этой непростой ситуации реализация имеющегося потенциала оборонного сотрудничества государств СНГ представляется одним из ключевых предметов, способствующих снижению влияния негативных факторов, обеспечения надежной обороноспособности и безопасного развития наших стран", - подчеркнул Альберт Дружинин.

Стремительное развитие технологий определило необходимость расширения перечня задач, решаемых объединенной системой ПВО СНГ по противодействию новым вызовам и угрозам. "Положительным аспектом в сотрудничестве отмечаем использование полученного опыта в совместной деятельности. Мы продолжаем развивать эту форму сотрудничества. Запланированное к проведению 15 августа компьтерное командно-штабное учение системы ПВО государств СНГ "Региональная безопасность-2018" - тому свидетельство", - отметил Альберт Дружинин.

"Военное сотрудничество государств - участников СНГ является неотъемлемой частью и важным фактором безопасности развития Содружества. Одно из важнейших направлений развития сотрудничества в военной сфере - взаимодействие в области противовоздушной обороны. Ключевая роль в этих вопросах заслуженно принадлежит Координационному Комитету по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ", - отметил заместитель министра обороны Беларуси Сергей Потапенко. - Благодаря комитету поступательно развивается нормативно-правовая база, которая позволяет реализовать совместные и национальные интересы стран СНГ".

Заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ проходит сегодня в Минске. В его работе принимают участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Секретариата Совета министров обороны государств СНГ, базовой организации государств - участников СНГ в области исследования проблем ПВО.-0-