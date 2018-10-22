Комсомольская неделя к 100-летию ВЛКСМ стартует в Беларуси

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует комсомольская неделя, приуроченная к празднованию 100-летия ВЛКСМ, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

"Комсомольская неделя продлится с 22 по 29 октября. Она стартует открытием музейной экспозиции всемирного фестивального движения молодежи и студентов на базе средней школы №179 Минска. Презентация книги очерков истории комсомола Беларуси "В ритме летящих лет…" состоится 23 октября. Открытие тематической экспозиции "Юность комсомольская" в Национальном художественном музее запланировано на 25 октября. Там же пройдет церемония торжественного гашения и ввода в обращение государственных знаков почтовой оплаты Беларуси "100 лет ВЛКСМ". А вечером в Белорусском государственном молодежном театре состоится торжественное награждение активистов комсомольского движения и организаций-преемников в связи с юбилейной датой", - сказал Олег Дикун.

Во время комсомольской недели на территории Белорусского национального технического университета состоится открытие памятного знака "Студенческим стройотрядам Беларуси" в честь 55-летия студотрядовского движения страны. "Мероприятие запланировано на 26 октября. На следующий день в Государственном Кремлевском дворце в Москве пройдет торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ. Участие в нем примет и белорусская делегация. Торжественное собрание и праздничный концерт "Комсомолу-100: эстафета поколений" во Дворце Республики пройдет 29 октября", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.-0-