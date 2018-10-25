Комсомольцы шли в бой...

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 октября 2018, Чт
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4058
USD 2.1094
RUB 3.2133
Главное
Александр Лукашенко и Александр Турчин Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством
Президент
Лукашенко: цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики
Президент
Документы на $10 млн подписаны на заседании белорусско-украинского консультативного совета
Экономика
Торговля на селе: нужно уметь считать
Общество
"Собираю чемодан и переезжаю в Минск!" Продавец из Борисова выиграла столичную квартиру от "Евроопт"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Белорусские гандболисты с поражения от Боснии и Герцеговины стартовали в квалификации ЧЕ
19:44 Спорт
Демонтаж соглашений по контролю над вооружениями вызывает тревогу - Рапота
19:40 Политика
ФОТОРЕПОРТАЖ: Показ бренда Дарьи Домрачевой прошел в Минске
19:36 Калейдоскоп
Суд в Минске вынес приговор водителю, сбившему насмерть 90-летнего пешехода
19:30 Происшествия
Давыдько: необходимо повысить роль общественных организаций в выполнении госпрограмм
19:27 Общество
"Белоруснефть" и "Укргаздобыча" подписали контракты на более 10 млн евро
19:10 Экономика
В мире должны быть решены конфликты и проблемы беженцев для достижения ЦУР - Али Ахмедов
18:56 В мире
Лукашенко поздравил Поля Бийя с переизбранием на пост Президента Камеруна
18:45 Президент
Лукашенко рассчитывает на сохранение позитивной динамики развития сотрудничества Беларуси и Вьетнама
18:44 Президент
Опыт комсомольского движения бесценен для современной Беларуси - депутат
18:39 Общество
Турчин: коэффициент к ставке земельного налога к 2020 году нужно снизить минимум до 2
18:33 Экономика
Фотогалерею исторических зданий разместят на пешеходной Комсомольской в Минске
18:25 Регионы
Министры в ноябре проведут приемы граждан и юрлиц в Совмине
18:22 Общество
"Белкоммунмаш" в 2019 году поставит в Украину троллейбусы на 5,5 млн евро
18:15 Экономика
Бобруйчанин хранил в гараже 230 л контрафактного спирта
18:13 Происшествия
"Белкоммунмаш" выпустит новую модель электробуса
18:13 Экономика
В Брестской области в стадии преобразования находятся 45 сельхозорганизаций
18:04 Регионы
БЖД предупреждает об изменениях в движении поездов из-за наводнения в Краснодарском крае
17:58 Общество
Страны СНГ определили направления развития военной связи
17:58 Общество
Опыт Беларуси по созданию системы техподдержки ядерного регулирования представлен на конференции МАГАТЭ
17:53 Общество
Все новости
Темы
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Международный форум "Евразийская неделя" Международный форум "Евразийская неделя"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Комсомольцы шли в бой...

Общество 25.10.2018 | 17:33
Фото из архива. 1942 год
Фото из архива. 1942 год
К юбилею молодежного движения Новости темы К юбилею молодежного движения
Другие темы

Как-то довелось мне побывать в 53-й столичной средней школе. Чудесный концерт подготовили ребята своим гостям. Очень мне понравился номер, в котором группа девочек, одетых в военную форму, убеждала сидящих в зале:

- Наша армия смелее всех, наша армия сильнее всех…

В тот момент мне вспомнились далекие предвоенные дни, когда мы, мальчики и девочки деревни Васьковичи, что на Пропойщине (ныне Славгородчина) вот в таком же возрасте, только более скромно одетые, во все горло распевали:

- Красная армия всех сильней…

22 июня 1941-го

Начиналось раннее воскресное утро, когда в мою жизнь и в жизнь всей страны ворвалось страшное слово "война".

В тот же день почти в каждой хате раздались первые рыдания, полились первые слезы. Это жены и матери собирали своих мужей и сыновей на войну. Большинство из них, расставаясь с близкими, были уверены, что скоро разобьют врага и мужчины возвратятся домой.

Ни малейшего сомнения в том не было и у нас, у кимовцев, как называли себя мы, деревенские комсомольцы. Название нам импонировало, вероятно, потому, что нашу первичку возглавлял Кириенок Иван Мартынович. Его инициалы и давали в расшифровке тот самый Коммунистический Интернационал Молодежи (КИМ).

Все это было вчера, в мирное время… А сегодня пробил тревожный набат. И мы мысленно перебирали в памяти имена героев Гражданской войны, определяя, с кого брать пример. И даже не подозревали, что стремительно развивающиеся боевые события уже рождают новых героев.

На западной границе первыми встретились с врагом бойцы и младший комсостав погранзаставы, начальником которой был член ВЛКСМ лейтенант Виктор Усов. В течение 10 часов они отражали атаки превосходящих сил противника…

Не дрогнули перед врагом и бойцы командира взвода комсомольца лейтенанта Алексея Наганова. Вместе с другими защитниками Брестской крепости они самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками у Тереспольских ворот. Всего несколько часов отводили гитлеровцы на взятие этой цитадели, но остановились здесь почти на месяц. И так было не только на западной границе, а повсеместно.

С первых же дней войны в действующей армии особую популярность получил плакат-призыв "Папа! Убей немца". Убить фашиста считал своим священным долгом каждый воин, даже если он еще и не был отцом. Активно отозвались на этот призыв и комсомольцы. Очень многие хотели освоить такую воинскую специальность, как снайпер. Возникло и что-то вроде соревнования: кто больше уничтожит фрицев.

Вскоре появились и лидеры этих состязаний. Так, на Ленинградском фронте им стал паренек из-под Быхова Феодосий Смолячков. К моменту своей гибели (15.01.1942) он уничтожил 125 гитлеровцев. Кроме того, подготовил еще 10 таких же метких стрелков. А его сверстник из Шкловского района, тоже снайпер, старший сержант Геннадий Величко за время войны уничтожил 330 гитлеровцев. Это же без малого целый стрелковый батальон! Были снайперами и девушки. К концу войны все узнали имя комсомолки Людмилы Павличенко, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Понятно, самоотверженно уничтожали непрошеных гостей не только снайперы, но и летчики, танкисты, артиллеристы, стрелки…

Вот лишь некоторые примеры героических поступков.

Осиповичскому пареньку, комсомольцу Борису Майстренко, не было еще и 19, когда он принял в свое подчинение танковый экипаж. А через 11 месяцев прославил себя на всю страну. При освобождении Выборга он заменил выбывшего из строя командира танковой роты и успешно руководил ее действиями в бою, во время которого было уничтожено 3 дота, 8 дзотов, 15 орудий, 10 минометов, 20 пулеметов и более 150 гитлеровцев. Даже получив смертельное ранение, продолжал руководить боем.

Так же смело действовал и танкист младший лейтенант Петр Кривонос, освобождая родную Беларусь, тоже получивший звание Героя Советского Союза (посмертно). Высшей наградой Родины отмечен и подвиг 20-летнего паренька из Сталинградской области комсомольца Анатолия Угловского. В одном из боев при освобождении Витебщины он со связкой гранат бросился под немецкий "тигр", ценой собственной жизни остановил врага. Его сверстница комсомолка Елена Стемпковская из деревни Мазурщина Солигорского района встретила войну на Западном фронте радисткой. Провоевала целый год и во всех боях действовала наравне с ребятами. Бой, в котором она прикрывала отход основных сил, стал для нее последним…

Недавно трудящиеся Гомеля и г.п. Шумилино вспоминали 75-летие героической гибели своих земляков - комсомольцев Бориса Царикова и Петра Акуционка. 15 октября 1943 года они форсировали Днепр у Лоева и на крохотном пятачке освобожденной белорусской земли подняли красный флаг… И погибли в бою: одному было 17 лет, второму - 20.

Герои не умирают…

Дополнить эту статью может и читатель, пройдя по улицам и площадям родного города или поселка, обратив внимание на таблички с названиями улиц, школ, других учреждений, носящих имена героев былых сражений.

Многие зачитывались романом Александра Фадеева "Молодая гвардия", помнят и имена героев-краснодонцев. К сожалению, имя белорусской комсомолки из деревни Березно Городокского района Нины Старцевой, разделившей судьбу юношей и девушек Краснодона, живыми сброшенных в 500-метровый шахтный шурф, знают не все.

А все ли знают у нас имя Ивана Чуклая? До войны он работал старшим пионервожатым в одной из школ Пинска. С июня 1941 года активный боец партизанского отряда Комарова (В.З. Коржа), одновременно член подпольного обкома комсомола. Погиб в сентябре 1942 года, прикрывая тяжелораненого комиссара отряда.

Римма Шершнева из Добруша хорошо известна на Минщине как участница комсомольского подполья. Потом девушку направили в тыл врага в качестве связной-инструктора ЦК ЛКСМБ. Она принимала активное участие в подготовке и уничтожении местных вражеских гарнизонов. В одном из таких боев Римма получила смертельное ранение.

В заключение мне, ветерану войны и комсомола, хочется подчеркнуть: во все времена комсомол держал руку на пульсе жизни боевой - это и активная пропаганда подвигов героев, и награждение отличившихся, и присвоение лучшим воинским частям комсомольского имени. А 50-летний юбилей ВЛКСМ многие фронтовики отмечали с юбилейным значком ЦК ВЛКСМ. Есть такой значок и у автора этих строк.

Павел ЕРОШЕНКО,

бывший рядовой 64-й стрелковой Могилевской ордена Суворова дивизии,

лауреат премии Союза журналистов СССР, "Выдатнiк друку Беларусi"

Газета 7 Дней

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
ВОВ, история, молодежь
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4058 BYN 2.404 BYN 2.409 BYN
USD
2.1094 BYN 2.109 BYN 2.112 BYN
RUB
3.2133 BYN 3.205 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

МНС не будет вводить в 2019 году ежеквартальный сбор сведений о доходах граждан
Все видео

Фотоновости

Показ бренда Дарьи Домрачевой прошел в Минске
Все фото

Инфографика

I Форум регионов Беларуси и Украины I Форум регионов Беларуси и Украины пройдет 25-26 октября в Гомеле.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото из архива Лукашенко 26 октября встретится с Порошенко и примет участие в белорусско-украинском форуме регионов
Лукашенко поздравил Поля Бийя с переизбранием на пост Президента Камеруна
Лукашенко рассчитывает на сохранение позитивной динамики развития сотрудничества Беларуси и Вьетнама
Политика
Анатолий Глаз МИД: односторонние санкции во внешней политике неприемлемы и контрпродуктивны
Демонтаж соглашений по контролю над вооружениями вызывает тревогу - Рапота
Беларусь и Великобритания отмечают необходимость противодействия этнической и религиозной нетерпимости
Экономика
Банкам с 29 октября запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги
"Белоруснефть" и "Укргаздобыча" подписали контракты на более 10 млн евро
Турчин: коэффициент к ставке земельного налога к 2020 году нужно снизить минимум до 2
Происшествия
Фото УВД Гомельского облисполкома Крупную партию амфетамина и спайса изъяли у наркодилера в Гомеле
Суд в Минске вынес приговор водителю, сбившему насмерть 90-летнего пешехода
Бобруйчанин хранил в гараже 230 л контрафактного спирта
Регионы
Гомельский облисполком подписал меморандум о сотрудничестве с Киевской областной государственной администрацией Внешнеторговый оборот Гомельской области с Украиной ежегодно прирастает почти на четверть
Афиша выходного дня: фестиваль кельтской культуры, "Искусство шоколада" и "Анимаевка-2018"
Фотогалерею исторических зданий разместят на пешеходной Комсомольской в Минске
Спорт
Футболисты сборной Беларуси. Фото АБФФ Сборная Беларуси поднялась на 78-е место в рейтинге ФИФА
Белорусские гандболисты с поражения от Боснии и Герцеговины стартовали в квалификации ЧЕ
Элина Свитолина вышла в 1/2 финала итогового турнира WTA
Технологии
Фото из архива "Белавиа" проведет в соцсети прямой эфир с пилотом
МНС планирует в декабре запустить мобильное приложение для физлиц на iOS
Аналог игры Pokemon Go создали в Ватикане
Культура
Фото Министерства информации Белорусские книги пополнили библиотеку детского центра Белграда
Белорусская анимация занимает высокие позиции в мировом рейтинге - Волчек
Почтовая марка "100 гадоў камсамолу" презентована в Минске
В мире
Фото vk.com/ghestkrd Наводнение на Кубани: более 450 человек эвакуированы, двое погибли
В мире должны быть решены конфликты и проблемы беженцев для достижения ЦУР - Али Ахмедов
Действия подозреваемых в деле Хашукджи были спланированными - генпрокурор Саудовской Аравии
Калейдоскоп
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален ФОТОРЕПОРТАЖ: Показ бренда Дарьи Домрачевой прошел в Минске
Cергей Шнуров показал фото с новой женой
В китайской провинции Хэбэй обнаружены останки динозавра возрастом более 130 млн лет
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Анатолий Котов,
Сергей Шаблыко,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда 6 ноября, 11:00 Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами Пресс-конференция Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский 23 октября Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года Пресс-конференция Анастасия Сорокина,
Владислав Ковалев,
Ланита Стецко 11 октября Беларусь примет 45-ю Всемирную шахматную олимпиаду Пресс-конференция Ольга Прудникова,
Михаил Малашенко,
Ия Малкина,
Сергей Щербаков,
Григорий Бондарев 4 октября Цели устойчивого развития Республики Беларусь: энергетика, экология, энергоэффективность Пресс-конференция Владимир Улахович 26 сентября "Школа экспорта" - проект БелТПП для бизнеса
Газета 7 дней
Белорусская кухня: неделя удовольствия
ПОСТ № 1: Вахта памяти
Бить во все колокола
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия