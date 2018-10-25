Комсомольцы шли в бой...

Как-то довелось мне побывать в 53-й столичной средней школе. Чудесный концерт подготовили ребята своим гостям. Очень мне понравился номер, в котором группа девочек, одетых в военную форму, убеждала сидящих в зале:

- Наша армия смелее всех, наша армия сильнее всех…

В тот момент мне вспомнились далекие предвоенные дни, когда мы, мальчики и девочки деревни Васьковичи, что на Пропойщине (ныне Славгородчина) вот в таком же возрасте, только более скромно одетые, во все горло распевали:

- Красная армия всех сильней…

22 июня 1941-го

Начиналось раннее воскресное утро, когда в мою жизнь и в жизнь всей страны ворвалось страшное слово "война".

В тот же день почти в каждой хате раздались первые рыдания, полились первые слезы. Это жены и матери собирали своих мужей и сыновей на войну. Большинство из них, расставаясь с близкими, были уверены, что скоро разобьют врага и мужчины возвратятся домой.

Ни малейшего сомнения в том не было и у нас, у кимовцев, как называли себя мы, деревенские комсомольцы. Название нам импонировало, вероятно, потому, что нашу первичку возглавлял Кириенок Иван Мартынович. Его инициалы и давали в расшифровке тот самый Коммунистический Интернационал Молодежи (КИМ).

Все это было вчера, в мирное время… А сегодня пробил тревожный набат. И мы мысленно перебирали в памяти имена героев Гражданской войны, определяя, с кого брать пример. И даже не подозревали, что стремительно развивающиеся боевые события уже рождают новых героев.

На западной границе первыми встретились с врагом бойцы и младший комсостав погранзаставы, начальником которой был член ВЛКСМ лейтенант Виктор Усов. В течение 10 часов они отражали атаки превосходящих сил противника…

Не дрогнули перед врагом и бойцы командира взвода комсомольца лейтенанта Алексея Наганова. Вместе с другими защитниками Брестской крепости они самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками у Тереспольских ворот. Всего несколько часов отводили гитлеровцы на взятие этой цитадели, но остановились здесь почти на месяц. И так было не только на западной границе, а повсеместно.

С первых же дней войны в действующей армии особую популярность получил плакат-призыв "Папа! Убей немца". Убить фашиста считал своим священным долгом каждый воин, даже если он еще и не был отцом. Активно отозвались на этот призыв и комсомольцы. Очень многие хотели освоить такую воинскую специальность, как снайпер. Возникло и что-то вроде соревнования: кто больше уничтожит фрицев.

Вскоре появились и лидеры этих состязаний. Так, на Ленинградском фронте им стал паренек из-под Быхова Феодосий Смолячков. К моменту своей гибели (15.01.1942) он уничтожил 125 гитлеровцев. Кроме того, подготовил еще 10 таких же метких стрелков. А его сверстник из Шкловского района, тоже снайпер, старший сержант Геннадий Величко за время войны уничтожил 330 гитлеровцев. Это же без малого целый стрелковый батальон! Были снайперами и девушки. К концу войны все узнали имя комсомолки Людмилы Павличенко, удостоенной звания Героя Советского Союза.

Понятно, самоотверженно уничтожали непрошеных гостей не только снайперы, но и летчики, танкисты, артиллеристы, стрелки…

Вот лишь некоторые примеры героических поступков.

Осиповичскому пареньку, комсомольцу Борису Майстренко, не было еще и 19, когда он принял в свое подчинение танковый экипаж. А через 11 месяцев прославил себя на всю страну. При освобождении Выборга он заменил выбывшего из строя командира танковой роты и успешно руководил ее действиями в бою, во время которого было уничтожено 3 дота, 8 дзотов, 15 орудий, 10 минометов, 20 пулеметов и более 150 гитлеровцев. Даже получив смертельное ранение, продолжал руководить боем.

Так же смело действовал и танкист младший лейтенант Петр Кривонос, освобождая родную Беларусь, тоже получивший звание Героя Советского Союза (посмертно). Высшей наградой Родины отмечен и подвиг 20-летнего паренька из Сталинградской области комсомольца Анатолия Угловского. В одном из боев при освобождении Витебщины он со связкой гранат бросился под немецкий "тигр", ценой собственной жизни остановил врага. Его сверстница комсомолка Елена Стемпковская из деревни Мазурщина Солигорского района встретила войну на Западном фронте радисткой. Провоевала целый год и во всех боях действовала наравне с ребятами. Бой, в котором она прикрывала отход основных сил, стал для нее последним…

Недавно трудящиеся Гомеля и г.п. Шумилино вспоминали 75-летие героической гибели своих земляков - комсомольцев Бориса Царикова и Петра Акуционка. 15 октября 1943 года они форсировали Днепр у Лоева и на крохотном пятачке освобожденной белорусской земли подняли красный флаг… И погибли в бою: одному было 17 лет, второму - 20.

Герои не умирают…

Дополнить эту статью может и читатель, пройдя по улицам и площадям родного города или поселка, обратив внимание на таблички с названиями улиц, школ, других учреждений, носящих имена героев былых сражений.

Многие зачитывались романом Александра Фадеева "Молодая гвардия", помнят и имена героев-краснодонцев. К сожалению, имя белорусской комсомолки из деревни Березно Городокского района Нины Старцевой, разделившей судьбу юношей и девушек Краснодона, живыми сброшенных в 500-метровый шахтный шурф, знают не все.

А все ли знают у нас имя Ивана Чуклая? До войны он работал старшим пионервожатым в одной из школ Пинска. С июня 1941 года активный боец партизанского отряда Комарова (В.З. Коржа), одновременно член подпольного обкома комсомола. Погиб в сентябре 1942 года, прикрывая тяжелораненого комиссара отряда.

Римма Шершнева из Добруша хорошо известна на Минщине как участница комсомольского подполья. Потом девушку направили в тыл врага в качестве связной-инструктора ЦК ЛКСМБ. Она принимала активное участие в подготовке и уничтожении местных вражеских гарнизонов. В одном из таких боев Римма получила смертельное ранение.

В заключение мне, ветерану войны и комсомола, хочется подчеркнуть: во все времена комсомол держал руку на пульсе жизни боевой - это и активная пропаганда подвигов героев, и награждение отличившихся, и присвоение лучшим воинским частям комсомольского имени. А 50-летний юбилей ВЛКСМ многие фронтовики отмечали с юбилейным значком ЦК ВЛКСМ. Есть такой значок и у автора этих строк.

Павел ЕРОШЕНКО,

бывший рядовой 64-й стрелковой Могилевской ордена Суворова дивизии,

лауреат премии Союза журналистов СССР, "Выдатнiк друку Беларусi"